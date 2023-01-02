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兒權小組擬讓幼兒學習戰時應變？政院急澄清

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院發言人羅秉成。圖／行政院提供
行政院發言人羅秉成。圖／行政院提供

中時報導，行政院兒童及少年福利與權益推動小組近日開會，要求教育部，針對包含幼兒園在內的高中以下學校，參考國家安全手冊內容，定期辦理戰備演練，引發兒少團體擔憂。行政院今天澄清，會中提案人是建議全民國防手冊有易懂、易讀版本。

行政院發言人羅秉成今指出，相關報導內容所指，該次會議提案人（即兒少代表委員），並無特別提議要幼兒園幼童學習辨識砲彈，而是建議國防部、教育部，將全民國防手冊用兒少、身障易懂、易讀的版本，讓兒少、身障可理解如何避難疏散。

羅秉成表示，委員會中相關提案及決議都是吻合聯合國兒童權利公約（CRC）、身心障礙者權利公約（CRPD）的原則，也就是防災避難資訊要易讀易懂，該項提案並無要將兒少推向戰爭，或是使之熟悉武器、砲彈。

羅秉成表示，相關評論引用錯誤前提，甚至渲染為「訓練娃娃兵」云云，扭曲提案者的本意，也對兒少委員代表關心兒少、身障權益的努力並不公平，勿以訛傳訛，混淆視聽，製造無謂爭端。

行政院 羅秉成

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