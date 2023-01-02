【即時評論】義務兵役1年如何算出？ 政府說明白才能有共識

義務兵役延長為1年，引起各界討論，還有人建議應該4個月就足夠了，但包括政府宣布的1年在內，到底是怎麼算出來的，有何依據認為這樣的時間足以訓練出可供使用的兵源，對國防又有何幫助，政府並未說明白。以至於，到底是1年，還是4個月，甚或有人說至少應兩年，最後都淪為莫衷一是。

相對於役期的時間，另一更為嚴重的問題是，國軍現在的訓練是否真的落實？像是憲訓中心還流出有營區內賭博的情事，可想而知目前訓練的狀況早不比當年。若是如此，即使兵役延長，對於國防又有何幫助，豈不徒然要年輕人進營區去浪費生命？

國防重要，自不待言，要維護台灣的民主自由，朝野都應認真看待，不該流於選舉和政治思考，一再的只是喊話。軍方更應該有所堅持，說出真心話。例如，義務役到底役期應該多久，才足以訓練出堪用的兵，這是可以檢討並且設定的，也可以一併檢視現行的國防建軍，到底需要些什麼，以及什麼才是台灣應該做的。

像是還要不要刺槍術、義務役能不能或該不該學習使用刺針飛彈，以及義務役能否跟志願役磨合等，眾眾問題都該有深刻的檢討，並向國人釋疑。如果，不知道需要的是什，又怎麼知道兵源該多少、役期該多久，而這不僅關係年輕人寶貴的時間，也真切影響是否能建立真正穩固的國防。否則，不管提出1年或4個月都毫無意義。

國防是個精密的大建設，並應有整體而全面的思考，政府應充份說明，才能形成共識、建立信念，但至今政府似未有這樣的思考，國人只知役期延長了，甚至還有怨懟。