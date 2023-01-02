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退伍憲兵IG貼出營區打麻將照片 軍方今下重手全法辦

蔡英文在說服誰？郭正亮爆兵役延長內幕 下任總統恐遇一難題

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退伍憲兵將營區打麻將玩撲克貼網 軍方今下重手全法辦

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
位於新北五股的憲兵訓練中心。圖/憲兵指揮部官網
位於新北五股的憲兵訓練中心。圖/憲兵指揮部官網

PTT網友今分享多張截圖，披露有服役憲兵透過IG分享他在憲訓中心與室友、同梯打麻將、玩撲克牌。此舉累及管理幹部全遭處分，當事者也被軍方依「營區內賭博罪」移送法辦。

憲兵指揮部今天表示，針對「憲兵違規拍攝營內照片」，為所轄憲訓中心157梯次軍事訓練役男宋某於去（111）年12月29日零時退伍後，於個人社群媒體平台，張貼疑似「營區內賭博」等不當照片，經單位去（111）年12月31日完成法紀調查後，相關管理疏失幹部憲訓中心指揮官、大隊長、中隊長及大隊士官長等幹部，依未嚴查內部管理，檢討調離現職及適懲；涉案人員依「營區內賭博罪」已函送司法單位依法究辦，以維軍譽。

憲兵指揮部表示，對全案引發社會不良觀感，憲兵指揮部深表遺憾與歉意；未來除持續要求內部管理作為，並將加強軍法紀及資安保密教育，杜絕類案再生。

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