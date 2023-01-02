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蔡英文在說服誰？郭正亮爆兵役延長內幕 下任總統恐遇這問題

聯合新聞網／ 綜合報導
總統蔡英文日前宣布恢復一年期的義務役。 圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文日前宣布恢復一年期的義務役。 圖／聯合報系資料照片

總統蔡英文於去年12月27日召開國安高層會議，拍板自113年1月1日起，94年1月1日以後出生的役男，義務役兵役延長至一年，同時強調沒有受到美國的施壓。對此，前立委郭正亮指出，「蔡英文之所以會這麼久才做出決定（兵役延長），不是因為美國啦，是因為國防部反對」，他也加強火力直言，「下一任的台灣領導人一定會很辛苦」。

郭正亮昨（1）日在節目《國際直球對決》中提到，對於兵役延長的改革，「蔡英文之所以會這麼久才做出決定，不是因為美國啦，是因為國防部反對，所以蔡英文主要是在說服國防部，因為要把台灣的兵力結構改成烏克蘭模式，這個國防部是反對的」。然而，郭正亮透露蔡英文主要是在溝通內部，「那當然在美國施壓的時候還用說嗎？反正蔡英文有關美國的發言就不用聽，她就是傀儡，沒有人相信她講美國的部分」。

郭正亮坦言，「不過這個部分就是牽涉到國防部真的反對，因為義務役這麼多菜鳥兵只有一年訓練，到時候跟職業軍人混合，要怎麼調度作戰，我覺得這個會是很大的問題」。最後，他也直言，「反正下一任的台灣領導人一定會很辛苦，因為一定會碰到這個問題」。

蔡英文 美國 國防部 郭正亮 兵役

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