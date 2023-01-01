共機迫近北部空域 學者憂中線東側禁航區遭穿越成常態

國防部公布昨日公布2022年至2023年「跨年」日間中共解放軍台海周邊海、空域動態，根據國防部情資，31日各有一批殲10、殲16戰機，不但闖越台灣海峽中線北側，而且疑史無前例迫近至桃竹外海24浬鄰接區空域外，北部臨海三芝天弓飛彈、愛國者飛彈基地當日「紅點」目標警訊大響，各自實施戰備，空軍並緊急調用在空機實施攔截。共軍挑釁、測試北部空防意味明顯。

對此，空軍司令部今天（1日）表示，針對共機於我台海周邊海、空域活動情況，國軍均能運用聯合情監偵作為掌握。空軍依「守中線、守領海、守主權」原則，派遣兵力適切應對。據私下了解，共機並未進入我24浬鄰接區空域。

國防部今天公布中共解放軍台海周邊海、空域動態，情資顯示，自去（111）年12月31日6時至今（112）年1月1日6時止，國軍偵獲共機24架次，共艦4艘次，持續在台台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有15架次。國軍分別運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部同時公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，包括有殲-10戰機、殲-16戰機兩批在北部桃園、新竹外海空域穿越海峽中線，以國防部以往公布圖示規格比例顯示，從未有共機如此深入海峽中線東側，疑迫近至桃竹外海廿四浬鄰接區空域。另有一批殲-11戰機在淡水河口外海空域穿越中線。

此外，海峽中線南側則有殲-10戰機、BZK-005無人機、運-8反潛機與BZK-007無人機自中線南部延伸地帶進入我西南空域。

對於共機深入北部海峽中線東側，國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，國防部有必要說明簡圖細節，但若以圖示所見，共機疑已穿越我空軍在北部空域所劃設R10、R11其中一個禁航區，我國在海峽東側劃設有四個訓練用禁航區，是海峽中線默契的重要支撐，若共機開始常態性在中線東側實施訓練，將穿越我禁航區成為常態，空軍戰機如何因應處置，將嚴重考驗國軍。

前空軍副司令張延廷也認為，共機此舉在創造個案，逐步深入海峽中線以東，以質變創造量變，在近我鄰接區空域處進行訓練，試圖製造常態。我國為息事寧人、不製造國民恐慌，空軍一開始就揭「底牌」，強調寧先挨打、不還擊，因此造成共軍得寸進尺。