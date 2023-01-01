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獨／蔡總統視導澎湖牛心灣 台美「閃光操演」正閃亮中

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統日前於歲末前視導澎湖作戰區防務，特別前往「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營第二連」牛心灣基地慰問官兵。圖／軍聞社
蔡總統日前於歲末前視導澎湖作戰區防務，特別前往「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營第二連」牛心灣基地慰問官兵。圖／軍聞社

蔡總統日前於歲末前視導澎湖作戰區防務，特別前往「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營第二連」牛心灣基地慰問官兵。時值基地與周邊海域正在進行台美「閃光操演」（Flash Taper），美軍海豹第一大隊第三中隊人員正進駐於基地中。

這是「閃光操演」舉行多年來，過程中首度有層峰親自訪視操演中的部隊。蔡總統在基地談話中特別再度提及威權主義擴張時，台灣是民主防線的最前線，將恢復一年兵役、備戰才能止戰等。喊話意味濃厚。

對此，陸軍司令部昨日沒有回應。

美軍海豹第一大隊專職部署於東南亞，巡迴各盟國實施雙邊訓練，海豹第一隊上（12）月才與韓國海軍艦隊特種作戰部隊完成雙邊訓練。總統府日前公布的訪視影片中，除了蔡總統想要了解的部隊「實戰化射擊演練」科目外，還有部分兩棲營海上操演內容。

陸軍航空特戰指揮部與美國陸軍綠扁帽特種部隊，在台灣谷關山區每年均有「互動操演」（Balance Taper）；陸軍兩棲營、陸戰偵搜大隊與美國海豹部隊，每年則會在澎湖水域舉行「閃光操演」（Flash Taper）。美軍均派遣完整建制編組來台，由美軍擔任教官，指導我國特戰部隊實施各項在陸域與水域最新反恐特戰作為訓練等。

今年在澎湖水域舉行的「閃光操演」選在隆冬舉行，因應牛心灣完成整建的特戰快艇碼頭，美軍擇日測試快艇出擊速度，海象不佳時，則實施陸上戰技科目演練。到訪的海豹第一大隊第三中隊與海龍部隊第二連進行協訓互動。

航特部日前也罕見公布特指部基地戰術期末測驗實況，受測部隊依想定執行課目，並結合陸航直升機實施跨區增援與空中突擊等任務，結合駐地守備區域實施鑑測。603旅以CH-47SD直升機為主的空運作戰隊，實施戰鬥隊特殊地形作戰，載運突擊小組人車首度實施困難地形降落。

CH-47SD直升機過去在這項訓練任務中，都在符合標準的訓場，也就是機場內實施，鮮少在不符降落標準的潮州空降場降落，因為只要起飛失敗，就可能須在現地過夜；但現在都突破限制，訓練比照實戰任務執行，訓練時也按守備區任務需求直接降落。其中不乏在台美軍建議。

美軍自2021起針對台灣成立「特戰合作組」。「特戰合作組」每隊約十人，領隊是少校，每梯次駐台半年，每半年輪替一次，現已形成美軍在台的常駐部隊，與陸軍航特部、特指部、海軍陸戰隊等部隊互動密切，就美軍最新戰訓指導標準交換意見。

美軍海豹部隊甫於上（12） 月 結束與韓國海軍艦隊特種作戰部隊的雙邊訓練活動。圖／取自美國海軍官網
美軍海豹部隊甫於上（12） 月 結束與韓國海軍艦隊特種作戰部隊的雙邊訓練活動。圖／取自美國海軍官網

美軍 特戰 陸軍

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