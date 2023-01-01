馬兒參加元旦升旗典禮突躁動鳴叫 馮世寬自打圓場「連馬都同意了」

高雄岡山榮譽國民之家今早舉行元旦升旗典禮，規畫閱兵進場、幼兒園學童鼓隊表演，還設置胖卡餐區、馬術體驗區，以及國軍裝備陳展區，結合軍旅文化與休閒體驗，場面熱鬧。其中卻出現小插曲，到場支援活動的馬匹，多次躁動，當退輔會主委馮世寬提到想和老榮民致敬，馬匹突失控鳴叫，馮世寬只能打圓場「連馬都同意」。

今天上午7點多，岡山榮家就展開一連串元旦升旗活動。今年受到退輔會主委馮世寬指示，升旗典禮擴大舉辦，除了榮家住民，還邀請附近社區民眾、地方民代、醫院及教育單位、軍方代表，實踐退輔會近年推動榮民之家「社會化」，連結地方的目標。

橋頭馬術中心也到場支援活動，帶來多匹馬供民眾體驗互動，也在閱兵與致詞時上場助勢。其中一匹棕馬，卻在活動進行中多次失控，唱愛國歌「梅花」時，原本在旁靜候，卻突然甩頭、踱步，疑似鬧脾氣，馬術士擔心馬會衝向演唱群眾，只能拉起韁繩，讓馬原地繞圈，舒緩躁動情況。

退輔會主委馮世寬在升旗典禮後致詞，表示自己很久沒唱國歌，感動泛淚，歌詞被淚水模糊；說到輪椅先鋒隊走過閱兵，對其中逾百歲長者想舉手致敬時，同一匹棕馬卻突然抬起前足鳴叫，馮世寬只能開玩笑打圓場「連馬都同意了」。