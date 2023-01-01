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岡山榮家元旦升旗歷年最盛大 馮世寬唱愛國歌數度噙淚

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
升旗前，各閱兵隊伍依序遊行進場，退輔會主委馮世寬開玩笑說，騎乘代步車的機甲部隊通過的時候，沒有一輛故障！記者林品君／攝影
升旗前，各閱兵隊伍依序遊行進場，退輔會主委馮世寬開玩笑說，騎乘代步車的機甲部隊通過的時候，沒有一輛故障！記者林品君／攝影

高雄岡山榮譽國民之家今早舉行元旦升旗典禮，規模歷年來最盛大。國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬，親臨現場主持升旗典禮，先至榮靈祠祭悼歷年亡故榮民，才到中央花園主持典禮進行。馮世寬表示很久沒唱國歌、愛國歌，看見比自己年長的榮民抖擻踢正步，數度噙淚，感動不已。

岡山榮家每年元旦都會舉行升旗典禮，帶領社區榮民以揚升的國旗、國歌，精神振奮邁向新的一年。但往年都只有進行升旗，沒有安排其他活動，今年首次擴大舉辦，規畫榮民正步連、輪椅先鋒隊、防疫天使群等梯隊進場儀式；邀請鄰近幼兒園學童、社區媽媽表演，還設置胖卡餐區、馬術體驗區，以及國軍裝備陳展區，現場如同熱鬧園遊會。秘書室主任李光榮稱典禮熱鬧程度僅次文化中心

岡山榮家詹光宇主任致詞說道，這幾年因為疫情，榮家一些活動都被迫暫停，但如今「都走過來了」。他說，退輔會近年推動榮家「家庭化、社會化、專業化」，家庭化是讓退役長輩居住榮家能有「家」的感覺；社會化是讓住民能走出榮家，與社區、外界連結；專業化是要把服務照顧發展得更專業，護理保健融入科技、智能，提升榮家住民的生活品質。

去年雙十國慶，岡山榮家嘗試讓社區榮民重新穿上軍服，進行踢正步閱兵活動，喚起社區長輩對軍旅光輝歲月的記憶以及愛國榮譽心，受到熱烈迴響，當時也到場參與的退輔會主委馮世寬，立即指示岡山榮家往後活動都朝此方向辦理，更擴大邀請鄰近社區民眾參與，鼓舞榮民長輩，重拾生命熱情。

馮世寬說，看見榮民離開軍旅，上了年紀，還能穿著軍服，踢正步通過閱兵台，非常感動。也現場開起玩笑，騎乘代步車的機甲部隊通過的時候，沒有一輛故障。

馮還說，閱兵梯隊，孩童放在第一位，因為孩子是未來的希望、國家的主人翁，代表生命力、活力，與希望，給孩子更好的成長環境、安全保障、良好的教育品質，是整個社會努力的目標。

活動尾聲，馮世寬一一向榮民及榮眷、岡山榮家、贊助活動的各單位、支援的陸軍工兵訓練中心，還有特別前來共襄盛舉的鄰近居民、醫院及學校代表致謝，幾乎繞完整個園區，更不吝表達關心，和熱情民眾簽名合照，整場元旦升旗活動氣氛歡樂融洽。

退輔會主委馮世寬今早7點多就到高雄岡山榮譽國民之家，主持元旦升旗典禮，軍方、民代、社區民眾、教育單位、醫院代表，都到場共襄盛舉。記者林品君／攝影
退輔會主委馮世寬今早7點多就到高雄岡山榮譽國民之家，主持元旦升旗典禮，軍方、民代、社區民眾、教育單位、醫院代表，都到場共襄盛舉。記者林品君／攝影
退輔會主委馮世寬（左）向榮民致贈加菜金。記者林品君／攝影
退輔會主委馮世寬（左）向榮民致贈加菜金。記者林品君／攝影
高雄岡山榮譽國民之家今早8點進行元旦升旗。記者林品君／攝影
高雄岡山榮譽國民之家今早8點進行元旦升旗。記者林品君／攝影
國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬（紅衣），親臨現場主持升旗典禮，先至榮靈祠祭悼歷年亡故榮民，才到中央花園主持典禮。記者林品君／攝影
國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬（紅衣），親臨現場主持升旗典禮，先至榮靈祠祭悼歷年亡故榮民，才到中央花園主持典禮。記者林品君／攝影
國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬，親臨現場主持升旗典禮，先至榮靈祠祭悼歷年亡故榮民，才到中央花園主持典禮。記者林品君／攝影
國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬，親臨現場主持升旗典禮，先至榮靈祠祭悼歷年亡故榮民，才到中央花園主持典禮。記者林品君／攝影

榮民 岡山 馮世寬

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