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西點軍校軍官返國提早退伍…國防部：於社會發揮長才 蔚為國用

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，曾是國軍現役官階最高的西點校友。月前申退獲准。圖為她擔任上尉時拍攝。本報資料照片
2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，曾是國軍現役官階最高的西點校友。月前申退獲准。圖為她擔任上尉時拍攝。本報資料照片

國民黨立委溫玉霞向行政院提出書面質詢表示，國防部多年來投資大筆經費，選派軍校優秀學生赴外國軍校就讀培訓，但回國服務竟大多提前退伍，足見培訓、任用及留用制度有待檢討。國防部回應表示，送訓國外軍校畢業生是屬專業人才培育，多半因個人因素選擇退伍，人員雖不留於軍中，亦可於社會各行業中發揮長才，蔚為國用。

溫玉霞質詢表示，國防部多來年有選派優秀學生赴以美國為主的外國軍校就讀培訓，本來是一項培育國軍優秀幹部的良好途徑，但效果不好，原因是保送赴外國就讀的軍官，回國服軍職後，竟多數提早退伍！

溫玉霞表示，以自美國西點軍校畢業的女軍官洪琬婷中校為例，她才服務15年即申請退伍，令人不解與惋惜。特別是她放棄服務滿20年就可以領終身俸的待遇，選擇提早退伍，個中原由為何？

溫玉霞說，據了解，派外就讀回來的不只洪琬婷，而是留學回國的大多不久留提早退伍，其中必有原因，根據退伍軍官陳宏煇的分析了解，原因大略有：民營企業挖角；在外留學回國的軍官，多被要求擔任翻譯工作，無法與其他同學同等歷練；雖受長官賞識，但與部隊人員無以相融合，常受到排擠；其在美國求學與訓練開放的風氣，與國內軍中較為封閉的特性差異頗大，又自認無力改變等因素，因而選擇退伍離開。

溫玉霞表示，國防部選派優秀軍官赴美國受完整的訓練，回國後的任用、歷練等有問題，如果只是要歸國學員擔任翻譯官，何需赴國外就讀培訓，行政院應責成國防部檢討改進，以留住優良的國軍人才。

國防部回應表示，國防部統計送訓美國軍校畢業人員，均服滿10年法定役期，平均服役年資14.3年；而退伍人員中，以服滿法定役期82.5%最多、健康因素15%次之、不適服汰除2.5%再次之。

國防部表示，國防部自104年起修訂軍事校院招生簡章，律定就讀國外軍校人員，管制服役年限由10年調整至14年，以達人才長留久用及為用而育之目的。而為了解具國外軍校學資人員適應部隊狀況，自111年7月起實施線上問卷，區分職涯規劃、工作現況及職場環境等面向，相關人對於部隊適應、經管發展及工作環境等，均表示能充分獲得單位適當協助及指導，可適應與遂行部隊各項工作。

國防部表示，針對具國外軍校學資人員管制送訓及職務歷練，自畢業返國後優先歷練各階主官、管職務，任期屆滿後檢討調任外事連絡官及其他專業職務，後續循指揮或專業體系向上逐階實施經管發展。

國防部說，送訓國外軍校畢業生是屬專業人才培育，多半因個人因素選擇退伍，人員雖不留於軍中，亦可於社會各行業中發揮長才，蔚為國用。

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