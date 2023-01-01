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15架次共機「跨年」擾台侵越台海中線 國軍地空警戒反制

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
2023年元旦伊始，國防部上午公布昨日至今晨「跨年」間，有15架次中共軍機大舉侵越海峽中線及其延伸線進入我西南空域。圖／國防部提供
2023年元旦伊始，國防部上午公布昨日至今晨「跨年」間，有15架次中共軍機大舉侵越海峽中線及其延伸線進入我西南空域。圖／國防部提供

2023年元旦伊始，國防部上午公布昨日至今晨「跨年」間，有15架次中共軍機大舉侵越海峽中線及其延伸線進入我西南空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部上午公布中共解放軍台海周邊海、空域動態，自去年12月31日6時至今年1月1日6時止，國軍偵獲共機24架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域15架次，共艦4艘次，持續在台台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部同時公布「中共解放軍進入臺海周邊空域活動示意圖」顯示，包括有殲-11戰機、殲-10戰機、殲-16戰機各四架次在北部包新竹、桃園外海空域穿越海峽中線，BZK-005x1無人機、運-8反潛機與BZK-007x1無人機則自中線南部延伸地帶進入我西南空域。

國軍 海峽中線 戰機 國防部

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