15架次共機「跨年」擾台侵越台海中線 國軍地空警戒反制

颯爽英姿的飛行員駕著戰鬥機衝上雲霄，翱翔天際拖曳著雲彩，此刻他想起了故鄉的女友，好想帶心愛的她看看美麗的天空… 《First Love 初戀》日劇最近掀起許多人的回憶殺，有人回味初戀的青澀，也有人想起當兵的日子，國防部發言人臉書搭上熱潮發文說，「你可能會忘記初戀（或根本沒有初戀），但絕對不會忘記人生第一次『初練』—入伍訓」，趁機為國軍人才召募宣傳，歡迎大家加入體驗「初練」。

2022-12-31 17:25