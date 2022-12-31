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藍有條件支持兵役延長 黨內傳雜音

聯合報／ 記者李光儀／台北報導
國民黨文傳會主委洪孟楷（左）、立院黨團總召曾銘宗（中）、黨團書記長李德維（右）等人12月27日舉行記者會，表達支持兵役改革，認為執政黨若沒有妥善配套，就是假改革。記者曾學仁／攝影
國民黨文傳會主委洪孟楷（左）、立院黨團總召曾銘宗（中）、黨團書記長李德維（右）等人12月27日舉行記者會，表達支持兵役改革，認為執政黨若沒有妥善配套，就是假改革。記者曾學仁／攝影

蔡英文總統日前宣布兵役役期延長為一年，國民黨隨即表達「支持兵役改革」立場，並提出三大項目、七大配套。據了解，這套論述是黨主席朱立倫親自交辦。不過，國民黨有條件支持兵役改革，隱隱點燃黨內的兩岸「路線之爭」，黨內傳出不同聲音，甚至認為國民黨主張貼近蔡英文，會對未來選戰不利。

據了解，蔡總統記者會當天，朱立倫親自將三大項目交給黨內文傳會和國際事務部指示擴充擬定七大配套，並沙盤推演後續可能的政治攻防。不過，有意爭取二○二四總統提名的中廣董事長趙少康開出第一槍，質問「為什麼我們要幫民進黨政策背書？」前黨主席洪秀柱也表示，延長役期是「既勞民又傷財」，而且是走回頭路的作法。

馬英九前幕僚表示，國民黨其實掉入民進黨設定的框架，國民黨應該做的是強調「兩岸不穩定的現狀是民進黨造成的」，主要訴求應該放在「戰爭與和平的選擇」，告訴選民，選擇民進黨就是選擇戰爭，不需要在兵役問題上隨民進黨起舞，眾所周知延長役期是來自美國的要求，如果國民黨表現出來的，也是為了親美可以犧牲別的東西，「那投給國民黨和投給民進黨有何不同？」在未來政黨論述競爭上，對國民黨不利。

馬英九前幕僚表示，增加義務役待遇的同時，其實也會降低志願役的意願，「當一年兵和當六年領的差不多，為什麼要當六年？」另外，經過這次選舉，似乎也隱約透露民眾對戰爭的恐懼已超過「抗中保台」的仇恨感，國民黨是否應繼續迴避這個話題，很有商榷空間。

國民黨內人士表示，國民黨的主張是「親美和陸」，和民進黨的「媚美抗中」不同，但也不諱言役期延長政策的背後，是對於兩岸外交等議題論述，黨中央會密切觀察各種意見。

國民黨 民進黨 兵役

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