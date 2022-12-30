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蔡總統視導澎湖部隊 重申「備戰才能避戰、能戰才能止戰」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統（中）上午在國安會秘書長顧立雄（二排左三）、國防部長邱國正（二排右三）陪同下，視察「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」，握拳合影大喊「戰力強」。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（中）上午在國安會秘書長顧立雄（二排左三）、國防部長邱國正（二排右三）陪同下，視察「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」，握拳合影大喊「戰力強」。記者蘇健忠／攝影

蔡英文總統今天到澎湖視導國軍部隊，前往陸軍兩棲偵察營、一四六艦隊、西嶼雷達站和海鋒六中隊等單位。兵役政策剛宣布調整，蔡總統重申，近年來威權主義持續擴張，影響區域的和平穩定，台灣位於民主防線的最前線，唯有備戰才能避戰，能戰才能止戰，必須不斷強化自我防衛能力，才能更有力的確保國家安全和利益。

蔡總統指出，前幾天國軍單日偵獲中共71架次軍機、7艘次軍艦，在台海周邊活動，是今年以來中共軍機擾台最大規模的行動。駐防澎湖的國軍部隊，全天候堅守崗位，任務吃重，要特別感謝國軍弟兄姊妹的辛勞。

蔡總統說，目前已經規畫從2024年開始，恢復一年期的義務役，也要透過強化部隊訓練內容、擴充訓練量能、提高役男薪資等做法，來提升國軍整體戰力及全民防衛能量。

蔡總統表示，今天在陸軍兩棲偵察營第二連視導的實戰化射擊演練內容，包括「快速反應射擊」以及「戰鬥射擊」等課程，這些訓練目的，是磨練部隊強化戰鬥射擊效能，來落實回應模擬實戰場景，在新制上路以後，都會是單兵射擊訓練的核心內容。

蔡總統指出，未來不論是訓場、訓練的方法、教官、教材，或者是訓練設備、武器裝備，都會做質與量的強化與提升，國軍的訓練會更精實、更貼近實戰，也更符合現代作戰需求。

蔡總統說，在新制下，當兵這一年，絕對不是浪費一年，而是用這一年的時間，在部隊中學習到更能生存、更能作戰、更能救人的技能，讓自己更有能力守護家鄉、守護家人。

蔡總統表示，要再次強調，和平所仰賴的，就是堅實的國防，政府和國軍會持續強化國防戰力與韌性，展現保家衛國的決心，「說到，就一定做到」。

蔡總統指出，除了陸軍兩棲偵察營第二連，展現平日精實操練的成果，也看到西嶼雷達站和海鋒六中隊，嚴密監控台海動態，一四六艦隊的子儀艦和張騫艦，也正在海上執行偵巡任務，捍衛海疆。有國軍守護國家，自己和國人都很放心，身為三軍統帥，對於中華民國國軍，也感到無比驕傲。

此外，蔡總統視導陸軍兩棲偵察營時發生小插曲，隨蔡總統一同視導部隊的國防部長邱國正，一下車迷彩小帽就不敵強勁東北風被飛走，隨扈趕緊撿回。由於內閣將改組，邱國正去留也引發外界關注；此畫面亦引發「是不是意味官帽飛了」的現場議論。

蔡英文總統上午在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正陪同下，前往澎湖視察。澎湖風大，邱國正（左二）一下車，迷彩小帽（右）就被吹走，隨扈趕緊撿回。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統上午在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正陪同下，前往澎湖視察。澎湖風大，邱國正（左二）一下車，迷彩小帽（右）就被吹走，隨扈趕緊撿回。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統上午在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正陪同下，前往澎湖視察「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」（圖）。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統上午在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正陪同下，前往澎湖視察「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」（圖）。記者蘇健忠／攝影

國軍 陸軍 台海

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