歲暮年終 軍友社持續關懷現役退役官兵

兩岸關係緊張，政府宣布兵役恢復為一年。日前中共為抗議美國國會通過國防授權法案，一天內派出70餘架戰機闖入我方防空識別區。在在都證明，國軍的戰備壓力愈來愈大。以推動社會各界敬軍、支持國防為宗旨的中華民國軍人之友社，日前舉行112年新春勞軍活動的授旗典禮；有「最強理事長」之稱的榮譽理事長李棟樑，冒著10度低溫，走訪國軍嵩山雷達站，並到台北市吳興街國軍退舍，慰問退伍多年的老榮民。

授旗典禮於28日在台北英雄館舉行，國防部副部長柏鴻輝受邀出席，為34個來自社會各界的工商與公益社團、企業，頒授敬軍旗幟，象徵明年敬軍慰問活動正式開跑，並代表部長邱國正感謝這些團體長期以來對國軍的支持愛護。

軍友社理事長黃呈琮致詞表示，111年全國各界工商企業社團參與敬軍慰問活動計552場次，敬軍慰問金額超過8300萬元，除提供國軍官兵實質鼓勵外，更重要的是藉由敬軍慰問活動，增進軍民互動、瞭解，進而使國人支持國軍。

前任理事長李棟樑則以榮譽理事長身分，持續到軍中慰問。28日他前往位於台北市吳興街的國軍退員宿舍，探望居住於此的老榮民，致贈慰問金與春節禮品。29日則前往位於台北盆地北方、大屯火山群最貼近北海岸，海拔超過1000公尺的嵩山雷達站，慰問駐守當地的海空軍人員，致贈慰問金、泡麵與保暖襪給官兵。