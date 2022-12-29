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批「現役國軍素質差」 資深退休軍官：根本不知道為何而戰

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
對於蔡總統宣布延長役期至1年，幾位老兵受訪強調，志願役士氣才是重點。（國防部發言人臉書）
對於蔡總統宣布延長役期至1年，幾位老兵受訪強調，志願役士氣才是重點。（國防部發言人臉書）

國軍應該儘速改善軍紀，否則素質這麼差，怎麼保衛台灣？」針對役期延長至1年，一位資深退休軍官受訪表示，雖然贊成役期延長，但國軍現在根本不知道為何而戰，有空軍戰機維修官分享自己經驗說，現役國軍素質太差，根本不經打，應加軍隊強士氣。

調回1年反彈多

曾在國防部任職的退休軍官受訪時表示，4個月的訓練太少，過去包括戰車、砲兵、裝甲兵等，光是基本訓練就要3個月，「4個月連武器都不會用。」他回憶說，役期縮短是受到2013年洪仲丘事件影響，其實以訓練來說根本不應該縮短，但如今要再調整回來勢必引起反彈。

他也說，役期直接改為1年就好，目前宣布的政策中間也有1年過渡期，如果兵役制度過於複雜也不是好事。該退休軍官分析，1年義務役短期內可以學砲兵與迫擊砲等武器（4-6個月），如果是飛彈就需要比較長的時間。但現在將官太多、兵太少，士官本身是否有受到良好訓練也讓各界質疑。

要有中心思想

他引用《孫子兵法》的「故上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」強調，打仗是下策，台灣軍隊不經打，而且共軍攻台士氣很難維持。他也認為，美國根本就不會支援台灣，反而增加我國與中共衝突的機會。

「國軍根本不知道為何而戰！」該退休軍官指出，國軍無論是裝備與士氣都不夠，強化軍隊無論是心裡還是實體層面都要顧及，軍隊作戰需要有「中心思想」。

該退休軍官強調正當的戰略應該是「七分政治、三分軍事」，並指出，蔡總統在國慶演說中曾提到要與兩岸恢復交流，但至今沒有任何動作，他憂心的是，未來如果副總統賴清德還是抱持「務實台獨工作者」的態度，更是將國軍送到火線上，「和平還是最重要的，」他歎說。

態度差 難打仗

一位前空軍戰機維修官受訪時表示，共軍只要打雷達、炸飛行跑道，就可以讓我國的海、空軍完全無用武之地。他認為，如果共軍真的要攻打台灣，其實一天都撐不到，而1年義務役訓練的陸軍也只是等著挨打。

他回憶說，以前服役的時候，他旁邊同梯的兵，光是聽到五零迫擊砲炸彈的爆炸聲就已經嚇得臉色發白、尿褲子了，「有再好的設備也沒有用」，他舉例說，有一次他到空軍基地擔任國外軍事顧問的翻譯，看到軍事顧問教志願役如何維修飛彈時，官兵態度都很差，對教官愛理不理，態度令人心寒。

義務役不能操作高階武器

他也指出，真正完整訓練的兵需要經過3年訓練，1年熟悉雜務、1年上手，最後1年才真的是合格士兵，因此他呼籲政府，不要讓1年義務役碰昂貴的武器，「一顆飛彈上千萬，不能給訓練不夠的義務役打，太危險了！」該維修官強調，志願役加強軍紀才是重點。

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