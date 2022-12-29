快訊

影／濃煙竄天！南韓高速公路隧道大火狂燒 已知5死40傷

高雄大寮爆行刑式槍擊案！2男倒臥血泊中 1人頭部中彈不治

台中母子遭公車輾斃 家屬心碎5點聲明：警方處置完全違反常理

義務役延為一年 廖天威：海空更迫切

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國安高層會議拍板義務役延長為一年，未來民國94年次役男將改回服役一年，待遇調整為月薪約2萬元，圖為國軍招募廣告。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
國安高層會議拍板義務役延長為一年，未來民國94年次役男將改回服役一年，待遇調整為月薪約2萬元，圖為國軍招募廣告。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

「該給志願役的訓練卻由義務役操作，完全本末倒置！」中華亞太安全治理學會研究員廖天威博士針對蔡總統宣布延長兵役為1年的政策受訪指出，延長兵役的訓練目標似乎是陸軍，但台灣海、空軍更需要加強軍力，且許多武器應由志願役操作才是。張姓資深退休軍官受訪時也說，志願役士氣提升、改良裝備才是關鍵。

廖天威現為台大兼任助理教授，他從台大政研所取得博士學位後，擔任中華亞太安全治理學會理事、國政基金會特約研究員等職務。他的國防課非常扎實，雖然大學國防課大多作為抵免役期使用，但許多學生還是會慕名而來上課。他也常常接受TVBS等媒體訪問，分析國際大事。

針對蔡總統於27日宣布，94年以後出身的役男兵役延長為1年，將於2024年上路。未來軍隊的兵力結構區分為主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統等4大區塊，並導入美軍等最新模組化訓練模式，且要大幅調升義務役薪資。本報特別專訪廖天威博士，請教他的專家看法。

隨其他國家起舞？

廖天威表示，國防部延長兵役的說帖理由提到其他印太國家役期比我國長，且也增加軍費支出等因素，其實與我國並沒有那麼大關聯，其它國家大多是因為俄烏戰爭影響而提升軍費，我國與俄烏戰爭關連不大，不必跟著其他國家起舞，如果釋放的延役訊號刺激中共，反而會讓危機提早降臨。

廖天威直言，4個月役期訓練不夠已是常識，1年是最合理的役期，因此延長兵役的方向確實應該，但綜觀國防部的訓練方案，仍是強調傳統地面戰，難道要等到共軍登陸才應對嗎？他分析，當初役期減少衝擊最大的是海、空軍，廖天威認為，國防部好像把志願役與義務役要做的事混在一起，感覺太粗率。

延役方案有空窗期

「很多任務都應該是由徵募來的志願役做！」廖天威說，目前志願役訓練幹部不夠、軍紀也有問題，服1年役期者也要3-5年後才會陸續到位，這段時間將會是我國軍力的空窗期。

廖天威感嘆說，這次延長役期的方案把很多應該是給志願役的軍事訓練卻交給義務役，其實有種「頭重腳輕」的感覺，志願役訓練時間比義務役更長，才更有空間接受這些訓練。

廖天威表示，政府應該設法增加志願役待遇、加強訓練內容與退役後的就學就養。而教育部也有推出結合就學與服役的彈性方案，廖天威直言，「最應該將專長與民間接軌的是志願役！」

若能保障志願役5-6年後退役的就業，才會增加募兵的誘因，「但政策已經宣示，很難再回頭整個調整，」他歎說。

不應創造誤判空間

廖天威也指出，以我國目前的戰略物資儲備來說，最多支撐2周，因此共軍攻台絕對不會是消耗戰，而且現在打仗是「總體戰」，前線與後備的界線很模糊，除了軍隊士氣外，民眾是否願意打仗也是重要關鍵，但目前來看我國民眾並沒有準備好，如果此時讓兩岸敵意提升對台灣是非常危險的行為。

廖天威建議，在海軍要更新第二代戰艦、空軍要更新第三代戰機下，此時更不應該對中共過度挑釁，壓縮了國軍強化武裝的時間，而且任何誤判與誤解訊號的產生對台灣都不利。他分析，兩岸目前欠缺溝通管道，我國也欠缺談判人才，如果花太多武器軍購，若3到5年才產生有效戰力，即使武器很多卻沒人會用，也發揮不了大作用。

需爭取更多改革時間

「軍隊與民心士氣的提升是關鍵！」廖天威指出，民眾現在仍不了解發生戰爭時該如何「全民動員」，國防部不應該只有延長兵役。他說，在兩岸兵兇戰危，卻又無法很快形成有效戰力的話，我國應該採取更聰明的策略，爭取更多國防改革的時間。

【更多精采內容，詳見

志願役 兵役

延伸閱讀

一年義務役學習操作刺針飛彈？學者：成本過高可改模擬器訓練

國防部：義務役若100發全數滿靶 可受訓狙擊手

義務役薪資提高、銜接勞退制度 蘇揆指示部會因應

先入伍免當1年兵？內政部：兵役就是按年次 台人不愛當兵「館長」分析1原因

相關新聞

海軍海宮新村宿舍落成啟用 明年一月開放官兵入住

海軍司令部今天在高雄市左營區舉辦「海功新村」第一期職務宿舍啟用典禮，由司令梅家樹上將主持，鄰近高鐵、台鐵、捷運三鐵交會優...

義務役延為一年 廖天威：海空更迫切

「該給志願役的訓練卻由義務役操作，完全本末倒置！」中華亞太安全治理學會研究員廖天威博士針對蔡總統宣布延長兵役為1年的政策受訪指出，延長兵役的訓練目標似乎是陸軍，但台灣海、空軍更需要加強軍...

一年義務役學習操作刺針飛彈？學者：成本過高可改模擬器訓練

據國防部公布方案，一年制義務役訓練將包括學習刺針飛彈。學者今天表示，應指部分役男可透過操作「模擬器」學習，人攜式刺針飛彈...

美售台車載火山系統 快速縱深布雷阻滯敵軍

美國國防安全合作署（DSCA）宣布國務院批准售台M136火山布雷系統。一輛車載火山布雷系統含960枚反戰車/人員地雷，能...

回歸一年義務役 台灣戰力就能回血？

國際環境變化快速，導致民心思變，兵役制度更面臨重大變革。目前四個月的義務役，預料恢復為一年。但面對中國大陸的武力威脅，國防政策應有更全面通盤的規劃與部署，才不會淪為頭痛醫頭、腳痛醫腳。

國防部：義務役若100發全數滿靶 可受訓狙擊手

行政院今天核定，民國94年後出生的役男，義務役期恢復為1年。國防部副部長柏鴻輝說，未來若義務役役男的射擊能力好，例如打靶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。