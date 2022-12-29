義務役延為一年 廖天威：海空更迫切

「該給志願役的訓練卻由義務役操作，完全本末倒置！」中華亞太安全治理學會研究員廖天威博士針對蔡總統宣布延長兵役為1年的政策受訪指出，延長兵役的訓練目標似乎是陸軍，但台灣海、空軍更需要加強軍力，且許多武器應由志願役操作才是。張姓資深退休軍官受訪時也說，志願役士氣提升、改良裝備才是關鍵。

廖天威現為台大兼任助理教授，他從台大政研所取得博士學位後，擔任中華亞太安全治理學會理事、國政基金會特約研究員等職務。他的國防課非常扎實，雖然大學國防課大多作為抵免役期使用，但許多學生還是會慕名而來上課。他也常常接受TVBS等媒體訪問，分析國際大事。

針對蔡總統於27日宣布，94年以後出身的役男兵役延長為1年，將於2024年上路。未來軍隊的兵力結構區分為主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統等4大區塊，並導入美軍等最新模組化訓練模式，且要大幅調升義務役薪資。本報特別專訪廖天威博士，請教他的專家看法。

隨其他國家起舞？

廖天威表示，國防部延長兵役的說帖理由提到其他印太國家役期比我國長，且也增加軍費支出等因素，其實與我國並沒有那麼大關聯，其它國家大多是因為俄烏戰爭影響而提升軍費，我國與俄烏戰爭關連不大，不必跟著其他國家起舞，如果釋放的延役訊號刺激中共，反而會讓危機提早降臨。

廖天威直言，4個月役期訓練不夠已是常識，1年是最合理的役期，因此延長兵役的方向確實應該，但綜觀國防部的訓練方案，仍是強調傳統地面戰，難道要等到共軍登陸才應對嗎？他分析，當初役期減少衝擊最大的是海、空軍，廖天威認為，國防部好像把志願役與義務役要做的事混在一起，感覺太粗率。

延役方案有空窗期

「很多任務都應該是由徵募來的志願役做！」廖天威說，目前志願役訓練幹部不夠、軍紀也有問題，服1年役期者也要3-5年後才會陸續到位，這段時間將會是我國軍力的空窗期。

廖天威感嘆說，這次延長役期的方案把很多應該是給志願役的軍事訓練卻交給義務役，其實有種「頭重腳輕」的感覺，志願役訓練時間比義務役更長，才更有空間接受這些訓練。

廖天威表示，政府應該設法增加志願役待遇、加強訓練內容與退役後的就學就養。而教育部也有推出結合就學與服役的彈性方案，廖天威直言，「最應該將專長與民間接軌的是志願役！」

若能保障志願役5-6年後退役的就業，才會增加募兵的誘因，「但政策已經宣示，很難再回頭整個調整，」他歎說。

不應創造誤判空間

廖天威也指出，以我國目前的戰略物資儲備來說，最多支撐2周，因此共軍攻台絕對不會是消耗戰，而且現在打仗是「總體戰」，前線與後備的界線很模糊，除了軍隊士氣外，民眾是否願意打仗也是重要關鍵，但目前來看我國民眾並沒有準備好，如果此時讓兩岸敵意提升對台灣是非常危險的行為。

廖天威建議，在海軍要更新第二代戰艦、空軍要更新第三代戰機下，此時更不應該對中共過度挑釁，壓縮了國軍強化武裝的時間，而且任何誤判與誤解訊號的產生對台灣都不利。他分析，兩岸目前欠缺溝通管道，我國也欠缺談判人才，如果花太多武器軍購，若3到5年才產生有效戰力，即使武器很多卻沒人會用，也發揮不了大作用。

需爭取更多改革時間

「軍隊與民心士氣的提升是關鍵！」廖天威指出，民眾現在仍不了解發生戰爭時該如何「全民動員」，國防部不應該只有延長兵役。他說，在兩岸兵兇戰危，卻又無法很快形成有效戰力的話，我國應該採取更聰明的策略，爭取更多國防改革的時間。

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