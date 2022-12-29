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海軍海宮新村宿舍落成啟用 明年一月開放官兵入住

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
海軍司令部今天在高雄市左營區舉辦「海功新村」第一期職務宿舍啟用典禮，預計明年一月開放官兵及眷屬入住。圖／海軍司令部提供
海軍司令部今天在高雄市左營區舉辦「海功新村」第一期職務宿舍啟用典禮，預計明年一月開放官兵及眷屬入住。圖／海軍司令部提供

海軍司令部今天在高雄市左營區舉辦「海功新村」第一期職務宿舍啟用典禮，由司令梅家樹上將主持，鄰近高鐵、台鐵、捷運三鐵交會優勢，交通便利，且周邊有學校、體育場等，生活機能佳，規畫明年1月開放官兵及眷屬入住。

「海功新村」第一期職務宿舍原址為前海軍航海學校，民國107年因應政府推動「桃園航空城計畫」，採代拆代建、活化軍方土地方式興建職務宿舍，由民航局委請專業工程團隊建造，今年9月順利完工及驗收，並規畫於明年1月開放官兵及眷屬入住。

「海功新村」職務宿舍，是海軍第一期大廈型現代化職務宿舍，生活機能完善多元；周邊設有國軍醫療與福利資源，可滿足就醫、就診與日常用品採購需求；在交通方面，鄰近高速公路交流道、高鐵左營站、台鐵新左營站與高捷紅線R16站，交通便利，網絡完整，並具備三鐵交會之優勢。

此外，宿舍附近有海光、海育幼兒園、左營國小、立德國中、左營高中及高雄大學等學府，同時鄰近國家體育場、蓮池潭與半屏山休閒區域，緊臨左營海軍基地，讓官兵可以兼顧工作及家庭，眷屬與子女受到良好的生活照顧與教育資源。

海軍司令部表示，落實官兵照顧是海軍刻不容緩的工作，未來將持續秉持「軍人安家、軍眷安心」之政策指導，積極推動各項福利照顧措施，讓官兵可以無後顧之憂，全心投入建軍備戰與戰訓本務，捍衛國家及海疆安全。

海軍司令部今天在高雄市左營區舉辦「海功新村」第一期職務宿舍啟用典禮，預計明年一月開放官兵及眷屬入住。圖／海軍司令部提供
海軍司令部今天在高雄市左營區舉辦「海功新村」第一期職務宿舍啟用典禮，預計明年一月開放官兵及眷屬入住。圖／海軍司令部提供

海軍司令部 宿舍

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