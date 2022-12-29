快訊

台灣浩鼎創辦人、董事長張念慈今上午突發心臟病猝逝 享壽72歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

義務役薪資提高、銜接勞退制度 蘇揆指示部會因應

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院發言人羅秉成今主持院會後記者會。圖／行政院提供
行政院發言人羅秉成今主持院會後記者會。圖／行政院提供

行政院蘇貞昌今天表示，2005年出生的役男自明年起，將回復服常備兵現役役期1年，請國防部規畫以實戰為核心的軍事訓練，另針對義務役薪資提高的規定修正及預算籌編等作業、服役年資銜接勞退制度，以及切合學生學習需求與服役選擇的彈性修業制度，有關部會須妥處因應。

蘇貞昌今在行政院會聽取國防部「強化全民國防兵力結構調整方案」及內政部「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」報告指出，蔡英文總統日前親自向國人同胞與社會各界說明將義務役回復為1年役期的政策，這是國防部及國安會，衡酌國際局勢、敵情威脅，並參考各國兵役制度，為完善全民國防體系所做的重要變革。

蘇貞昌表示，「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，唯有做好準備，才能嚇阻敵人不敢輕啟戰端貿然進犯。此方案規畫以志願役軍人為主的「主戰部隊」，以義務役為主的常備「守備部隊」，整合原有的「民防系統」及「後備系統」成為四大防禦區塊，建構完整的全民國防體系架構，提升整體全民國防的戰力。

蘇貞昌表示，後續行政院將辦理相關行政作業，他也已予以核定，凡民國94年1月1日以後出生的役男，自2024年1月1日起，回復服常備兵現役（役期1年），並依法定程序送請立法院查照後公告。

蘇貞昌也指示國防部，在強化訓練內容及訓練量能方面，規劃以實戰為核心的軍事訓練，並依任務需求，增加新式武器訓練，以符合現代作戰的需求，並培養具備執行國土守備及民防任務技能的成熟部隊。

未來1年義務役的薪資，以二兵為例，從現在每月6510元提高為20320元，加上政府負擔的保險和主副食費，由政府實質支付的人事費用，將達每人每月26307元。蘇揆指示行政院人事行政總處、行政院主計總處積極配合辦理修正薪資規定及預算籌編等作業。

為推動服役年資銜接勞退制度，蘇揆指示政務委員林萬億邀集勞動部、人事行政總處等相關部會，研議修正勞工退休金等相關法規，由國防部負擔雇主提撥責任，讓軍民可累積職涯退休所得。

蘇揆另請教育部與大專校院、學生團體溝通，參酌相關國家經驗，研議彈性修業制度，以切合學生學習需求與服役選擇，並兼顧大學教學進行及校務運作，使學力與軍力能相輔相成，並行不悖。

行政院 蘇貞昌 國防部 兵役 勞退

延伸閱讀

義務役期恢復一年 行政院今天正式核定公告

被問蘇貞昌是否會繼續留任 蔡總統：今天你們要報導的已經夠多了

還稅於民？蘇貞昌指示研擬疫後振興 各部會彙整意見中

蘇貞昌說「35萬公務員中難免有敗類」 蔣萬安：不應打擊士氣

相關新聞

國防部：義務役若100發全數滿靶 可受訓狙擊手

行政院今天核定，民國94年後出生的役男，義務役期恢復為1年。國防部副部長柏鴻輝說，未來若義務役役男的射擊能力好，例如打靶...

義務役薪資提高、銜接勞退制度 蘇揆指示部會因應

行政院長蘇貞昌今天表示，2005年出生的役男自明年起，將回復服常備兵現役役期1年，請國防部規畫以實戰為核心的軍事訓練，另...

拜登政府第八度對台軍售 這次賣什麼？

（德國之聲中文網）美國國防部週三（12月29日）表示，美國國務院已經批準可能向台灣出售「火山反坦克布雷系統」（Volcano anti-tank mine-laying systems），估計價格達1.8億美元。

美第八度軍售台總值1.8億美元 外交部：高度歡迎

外交部今表示，已收到美國政府的正式通知，拜登政府已通知美國國會將對台灣出售陸上機動布雷系統(Volcano Anti-t...

台灣基進肯定恢復1年義務役 加碼喊協助民防「補破網」

蔡英文總統拍板恢復徵集1年義務役，台灣基進秘書長王興煥今天表示，台灣基進肯定兵役改革及相關配套措施，但是還是要重申「民防...

義務役期恢復一年 行政院今天正式核定公告

國防部今天在行政院會報告「強化全民國防兵力結構調整方案」，全案今日完成國防、內政兩部會銜公告，並自公告日生效。2005年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。