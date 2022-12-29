義務役薪資提高、銜接勞退制度 蘇揆指示部會因應

行政院長蘇貞昌今天表示，2005年出生的役男自明年起，將回復服常備兵現役役期1年，請國防部規畫以實戰為核心的軍事訓練，另針對義務役薪資提高的規定修正及預算籌編等作業、服役年資銜接勞退制度，以及切合學生學習需求與服役選擇的彈性修業制度，有關部會須妥處因應。

蘇貞昌今在行政院會聽取國防部「強化全民國防兵力結構調整方案」及內政部「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」報告指出，蔡英文總統日前親自向國人同胞與社會各界說明將義務役回復為1年役期的政策，這是國防部及國安會，衡酌國際局勢、敵情威脅，並參考各國兵役制度，為完善全民國防體系所做的重要變革。

蘇貞昌表示，「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，唯有做好準備，才能嚇阻敵人不敢輕啟戰端貿然進犯。此方案規畫以志願役軍人為主的「主戰部隊」，以義務役為主的常備「守備部隊」，整合原有的「民防系統」及「後備系統」成為四大防禦區塊，建構完整的全民國防體系架構，提升整體全民國防的戰力。

蘇貞昌表示，後續行政院將辦理相關行政作業，他也已予以核定，凡民國94年1月1日以後出生的役男，自2024年1月1日起，回復服常備兵現役（役期1年），並依法定程序送請立法院查照後公告。

蘇貞昌也指示國防部，在強化訓練內容及訓練量能方面，規劃以實戰為核心的軍事訓練，並依任務需求，增加新式武器訓練，以符合現代作戰的需求，並培養具備執行國土守備及民防任務技能的成熟部隊。

未來1年義務役的薪資，以二兵為例，從現在每月6510元提高為20320元，加上政府負擔的保險和主副食費，由政府實質支付的人事費用，將達每人每月26307元。蘇揆指示行政院人事行政總處、行政院主計總處積極配合辦理修正薪資規定及預算籌編等作業。

為推動服役年資銜接勞退制度，蘇揆指示政務委員林萬億邀集勞動部、人事行政總處等相關部會，研議修正勞工退休金等相關法規，由國防部負擔雇主提撥責任，讓軍民可累積職涯退休所得。

蘇揆另請教育部與大專校院、學生團體溝通，參酌相關國家經驗，研議彈性修業制度，以切合學生學習需求與服役選擇，並兼顧大學教學進行及校務運作，使學力與軍力能相輔相成，並行不悖。