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拜登政府第八度對台軍售 這次賣什麼？

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美國總統拜登。 美聯社
美國總統拜登。 美聯社

（德國之聲中文網）美國國防部週三（12月29日）表示，美國國務院已經批準可能向台灣出售「火山反坦克布雷系統」（Volcano anti-tank mine-laying systems），估計價格達1.8億美元。

美國諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）和奧什科什公司（ Oshkosh Corporation），是該軍售案的主要承包商。

路透社報導，美國法律要求行政部門，若潛在武器軍售案超過一定數額，必須通知國會。但是，除非立法者給予國務院和五角大廈非正式批準，否則通常不會進行這些通知。

中國持續加強對台灣的軍事、外交和經濟壓力。過去3年，幾乎每天都有中國空軍在台灣附近執行任務。台灣國防部本週表示，近日有71架中國軍機、7艘中國軍艦擾台，其中47架軍機飛越海峽中線，創下今年新高紀錄。

台灣中央社指出，美國宣布對台的最新一筆軍售案，是繼12月6日之後，美國政府一個月內第2度對台軍售，也是拜登政府第8次對台軍售。

該媒體報導，美國此次軍售台灣的「火山反坦克布雷系統」為車載版本。美軍是以現役M977重型機動戰術卡車實施，具有機動性高、散布面廣、作業人員少、作業速度快等性能，可有效縮短阻絕設置時間，達到機動快速布雷，阻滯敵軍的目的。

除了「火山反坦克布雷系統」，此次軍售主要項目還包括10噸重型增程機動戰術卡車（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥（練習用假彈）、M89訓練彈藥（測試彈）與相關設備、操作與維護培訓等。

據報，美國國防安全合作署表示，這項軍售案支持台灣持續推動軍隊現代化、維持可靠防衛能力，改善台灣安全，符合美國國家、經濟與安全利益。此外，也能藉此提供足以威嚇敵人及參與區域行動的可靠力量，提高台灣因應當前與未來威脅的能力。

台灣外交部：落實對台承諾

美國是台灣最強大的國際支持者和主要的武器來源，北京對此向來不悅。截至截稿前，中國官方尚未就此事公開評論。

台灣外交部29日發布聲明稿表示，拜登政府已通知美國國會將對台灣出售陸上機動布雷系統，對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

聲明稿寫到，面對中國在印太地區的軍事擴張與挑釁行為，台灣持續展現堅定的自我防衛決心，「如近日我國政府所宣布的恢復義務役1年方案等具體作為，也獲得美國等國際友人的高度支持。台灣政府將持續致力強化國防能力，並提升不對稱戰力...。」

台灣總統蔡英文27日召開記者會宣佈台灣國防改革政策，包括義務兵役從現行的4個月延長恢復至1年，預計2024年，適用於2005年起出生之役男。

蔡英文在記者會上被媒體詢問，台灣國防也仰賴美國軍售，有關美國軍售先前傳出延遲交貨狀況，甚至部分項目要到2027年才能交貨，美方給予台灣的援助是否足夠時，蔡英文回應，有與美方密切溝通，有關先前碰到交貨困難或遲延的狀況，經過溝通後情況已在改善。

（路透社、台灣外交部）

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