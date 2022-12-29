台灣基進肯定恢復1年義務役 加碼喊協助民防「補破網」

蔡英文總統拍板恢復徵集1年義務役，台灣基進秘書長王興煥今天表示，台灣基進肯定兵役改革及相關配套措施，但是還是要重申「民防即國防」的主張，呼籲中央政府協助統籌地方民防任務，協助千瘡百孔的民防體系「補破網」。

台灣基進上午舉行「兵役改革有進步，地方民防較緊補」記者會，要求甫當選並取得過半地方執政權的藍營首長，痛改選舉期間對民防、抗中不屑一顧的態度，擔起保衛台灣人民生命安全、管控戰爭風險等應盡的責任。

王興煥表示，台灣才剛接獲美國簽署2023年度《國防授權法》的大禮，執政黨緊接著公布兵役重大改革，一切都朝向自助人助、台美合作嚇阻中國擴張的方向發展，台灣基進要給予肯定。

不過，王興煥說，國防不只是中央的軍事武備，全民心防與地方民防也是必要條件，甚至在台灣這個崎嶇不正常的民主社會，會因為大眾認知的錯亂，使抗中保台的國防建設被政治力摧毀。

王興煥指出，親中的國民黨與投機的台灣民眾黨，縣市首長參選人簽署「不投降承諾書」的數量是0，他們在縣市長選舉中囊括17席，而全體縣市長候選人都有簽署的民進黨只保住5席，「台海若發生戰事，縣市長是地方第一線的心防指標，但縣市長選舉結果，如何讓國人安心？」

王興煥強調，台灣基進曾經針對部分縣市的民防預算與執行進行總體檢，結果發現不僅預算偏低，甚至淪為政治綁樁，縣市首長是第一線民防的總指揮，對台灣共同體缺乏忠誠的縣市長，卻成為全民國防大破口，意味著台灣社會對中國憂患意識與抵抗意志的輕忽。

王興煥批評，台灣子弟願意擔負保衛共同體的義務而赴召軍訓，但那些吸食民脂民膏的親中政客，卻恐隨時背刺台灣共同體，所以在積極響應落實兵役改革的時候，同時必須思考如何補救地方自治的千瘡百孔。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，儘管不分男女、全民服兵役是長期目標，但是有很多法規、資源分配和實際操作面的細節需要考量，因此她贊成女性教召試辦盡速進行。

吳欣岱認為，有關後續女性義務役的制度，應該根據社會性別角色的不同，規劃適當的基礎體能要求、後勤工作補給的訓練比例及退伍後後備兵源規劃，並且儘快提出逐步施行的方針。

吳欣岱也批評，國民黨面對中國的文攻武嚇，從來不願正面回應台灣人民的焦慮，只會配合敵國鼓吹失敗主義，務實地面對台海危機、用行動證明台灣人民的決心才是唯一解法，不只是為了獲得國際支持，而是要讓每個人都理解，「無論政治立場，所有台灣人都同島一命」。