義務役期恢復一年 行政院今核定自公告日生效

國防部今天在行政院會報告「強化全民國防兵力結構調整方案」，全案今日完成國防、內政兩部會銜公告，行政院長蘇貞昌今核定，依法定程序送請立法院程序查照後公告，並自公告日生效。

2005年1月1日以後出生之役男，自2024年1月1日起回復徵集服常備兵現役，為期1年。蘇貞昌今在院會指示有關部會確實依總統指示，做好相關配套措施，並妥適規畫徵兵作業，務必達成強化全民國防總體戰略目標，讓義務役這一年更有意義，更加安全。

公告內容包括，

國防部指出，自2024年起，義務役入伍訓練參考先進國家新兵訓練作法，以實戰化為核心，藉科技手段輔助訓練，由現行5周延長為8周，調增課程與提升訓練強度，精進役男單兵戰鬥技能。

1年役期役男部隊服役期間，除接受「駐地專長、專精管道、兵科基地及聯合演訓」等完整訓練，並增加「中、高級專長，新式武器與裝備及民防訓練，城鎮戰及連、營戰鬥教練與作戰計畫演練、漢光演習、民安演習」等訓練，使其具備執行守備與民防任務軍事技能，確保家園安全的能力。

此外，為使役男履行國民義務之際，能兼顧家庭生活開支，國防部表示，考量評估役期長短與就業影響，以志願役各階本俸為基礎，並支給專業加給，調整1年期義務役薪資，以二兵為例每月支給20320元，有利在營期間安心服役，4個月軍事訓練役則維持現行薪資6510元。

為使役男能將服役年資累計在職涯退休年資，將由勞動部研議修正勞工退休金等相關法規；同時由教育部與各大專院校溝通，研訂彈性修業制度，讓學校與役男可以達到雙贏，讓役男做好人生規畫，可以及早投入職場。

國防部表示，義務役役期調整為國家重大施政，深受國人及各界關切。面對未來嚴峻區域衝突與挑戰的變局，依「兵役法」第34條回復徵集1年役期義務役，可建立適足的防衛戰力，展現中華民國堅定捍衛自由民主價值的決心，確保國家永續發展及人民福祉。