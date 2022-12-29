快訊

過度運動會損傷心臟嗎？《英格蘭醫學期刊》最新研究這麼說

獨／專家打爆王必勝電話！對陸邊境急轉關鍵：防變異株

陸軍採購火山布雷系統 戰防雷可設定三段自毁

聯合報／ 記者洪哲政林縉明／台北即時報導
M136「火山」車載布雷系統是以退役的M939卡車或現役M977重型機動戰術卡車載運。圖／取自DVIDS網站
M136「火山」車載布雷系統是以退役的M939卡車或現役M977重型機動戰術卡車載運。圖／取自DVIDS網站

國防部今（29）日表示，美國政府於美東時間12月28日就「陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），總額1億8000萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，此次美方同意軍售品項，具備高機動及快速布雷效能，可因應敵情威脅迅速反應，有助於提升國軍不對稱作戰能力。此次軍購援例在美方同意供售前為機密預算，同意後改列為公開預算，以利全案執行順遂。

國防部指出，面對中共在台灣周邊頻密的軍事行動，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定和平的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

火山布雷系統分為空中與陸地投放兩種版本，陸軍司令部是以「九陣專案」為名，對美軍購車載型的「火山」陸上機動布雷系統。我採購的載具屬於M997A4重型運輸車，施放的地雷種類是M87A1戰防雷，一輛車每次可載運960枚地雷，四十餘秒即可將所有地雷布設在125公尺X1150公尺的範圍內。而撒布出去的地雷，可設定自毀，有4小時、48小時、15天三模式。而這種布雷系統也可裝設在黑鷹直升機上。我國採購的裝備，將包括布雷系統、載具、地雷與訓練用雷等。

而火山布雷系統是冷戰時代產物，各國在簽署以反人員殺傷雷為原則的渥太華條約後，系統曾被封存20年，直到2014年烏克蘭爆發戰爭後，美軍於2017年重新啟用這項系統。但當年聯合國通過相關反地雷公約時，我雖非締約國，但行政院當時也發表聲明將遵守聲明，並立法限制人員殺傷雷生產，同時成立工兵排雷大隊清除外島雷區，視為績效。

對此，軍方官員曾表示，「九陣專案」計畫採購的是M136「火山」車載型的布雷系統，而計畫配賦的地雷，屬於「戰防雷」，並非「人員殺傷雷」，認為不抵觸相關條約。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興曾公開提醒，此裝備停產多年，早已無新品可採購，只能買服役20、30年的翻修品，消失性商源問題很可能會令陸軍極為頭痛。

梅復興表示，構建機動佈雷系統的規劃非常好，可視為相對低成本的非對稱防禦能力。不過，M136「火山」(Volcano) 系統是美國1980年代發展，1990年代開始服役的，早已停產多年了。如今是否還能買到新品，甚至有無可能重開生產線製造，就算可以不計成本，恐怕都很有疑問。

國防部 軍售 美國

延伸閱讀

國防部公告：94年出生之役男自113年起服常備兵役一年 月薪20,320元

兵役延長邱國正拜會 藍委連番質疑：看不到戰略目標

陳椒華喊成立軍冤委員會 邱國正：照顧官兵是首要任務

兵役延長邱國正拜會 藍黨團：支持改革但要有配套

相關新聞

義務役期恢復一年 行政院今核定自公告日生效

國防部今天在行政院會報告「強化全民國防兵力結構調整方案」，全案今日完成國防、內政兩部會銜公告，並自公告日生效。2005年...

美宣布對台軍售1.8億美元 陸軍將獲陸上機動布雷系統

美國國防安全合作署（DSCA）28日晚間宣布，國務院批准售台數套車載型陸上機動布雷系統與相關設備，金額約1.8億美元（約...

金六結營區外變電箱疑爆炸波及釀停電 新兵驚傳無熱水洗澡

宜蘭地區這兩天低溫下雨且濕冷，金六結新訓中心役男昨天鑑測，流汗淋雨全身濕，結果營區晚間傳出疑似發生高壓線短路釀停電，有新...

兵役延長一年 替代役大幅限縮為須符合家庭及宗教因素

內政部今（29）日在行政院會報告「因應全民國防兵力結構調整替代役配合方案」，內政部表示，配合國家常備兵員額需求及不影響國...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統昨（27）天一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

台灣基進肯定恢復1年義務役 加碼喊協助民防「補破網」

蔡英文總統拍板恢復徵集1年義務役，台灣基進秘書長王興煥今天表示，台灣基進肯定兵役改革及相關配套措施，但是還是要重申「民防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。