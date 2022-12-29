陸軍採購火山布雷系統 戰防雷可設定三段自毁

國防部今（29）日表示，美國政府於美東時間12月28日就「陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），總額1億8000萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，此次美方同意軍售品項，具備高機動及快速布雷效能，可因應敵情威脅迅速反應，有助於提升國軍不對稱作戰能力。此次軍購援例在美方同意供售前為機密預算，同意後改列為公開預算，以利全案執行順遂。

國防部指出，面對中共在台灣周邊頻密的軍事行動，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定和平的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

火山布雷系統分為空中與陸地投放兩種版本，陸軍司令部是以「九陣專案」為名，對美軍購車載型的「火山」陸上機動布雷系統。我採購的載具屬於M997A4重型運輸車，施放的地雷種類是M87A1戰防雷，一輛車每次可載運960枚地雷，四十餘秒即可將所有地雷布設在125公尺X1150公尺的範圍內。而撒布出去的地雷，可設定自毀，有4小時、48小時、15天三模式。而這種布雷系統也可裝設在黑鷹直升機上。我國採購的裝備，將包括布雷系統、載具、地雷與訓練用雷等。

而火山布雷系統是冷戰時代產物，各國在簽署以反人員殺傷雷為原則的渥太華條約後，系統曾被封存20年，直到2014年烏克蘭爆發戰爭後，美軍於2017年重新啟用這項系統。但當年聯合國通過相關反地雷公約時，我雖非締約國，但行政院當時也發表聲明將遵守聲明，並立法限制人員殺傷雷生產，同時成立工兵排雷大隊清除外島雷區，視為績效。

對此，軍方官員曾表示，「九陣專案」計畫採購的是M136「火山」車載型的布雷系統，而計畫配賦的地雷，屬於「戰防雷」，並非「人員殺傷雷」，認為不抵觸相關條約。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興曾公開提醒，此裝備停產多年，早已無新品可採購，只能買服役20、30年的翻修品，消失性商源問題很可能會令陸軍極為頭痛。

梅復興表示，構建機動佈雷系統的規劃非常好，可視為相對低成本的非對稱防禦能力。不過，M136「火山」(Volcano) 系統是美國1980年代發展，1990年代開始服役的，早已停產多年了。如今是否還能買到新品，甚至有無可能重開生產線製造，就算可以不計成本，恐怕都很有疑問。