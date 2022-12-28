軍方官員宣稱未來義務役也可練刺針 專家指胡扯

國防部在恢復徵兵的說帖上宣稱，未來義務役也有機會操作到刺針、標槍飛彈等精密先進武器，引起外界質疑。對此，軍方消息人士表示，美國已經同意我方要求增購肩射刺針飛彈的要求。未來這些增購的刺針飛彈，將會配屬在以1年役期義務役為主的守備旅，讓這些單位也具有野戰防空能力。不過，軍系立委與國防專家，對於「義務役未來也有機會操作刺針」，仍然覺得十分荒謬。

政府宣布重新徵召一年期義務役，外界傳出質疑軍方訓練課目老舊、浪費時間，府方內部傳出「不要刺槍術要刺針」的議題，但外界質疑國軍刺針飛彈數量不夠，怎可能讓義務役學習操作刺針飛彈，何況美方先前答應售我的500枚刺針飛彈，受到俄烏戰爭影響，目前交貨延宕、一枚未交。官員對此宣稱，美方已經承諾，2025年可以全數交貨。

國防部官員則表示，不是每個義務役官兵都可打刺針飛彈，部隊會挑選，但是在專科訓練課程時，可以介紹刺針飛彈，也有整套的教學模組，雖然不能真的打刺針，但懂得也看過這項新式兵器。未來義務役下部隊，主要分發到守備旅，待增購的刺針接受後，守備旅也會成立防空飛彈排，配屬刺針飛彈。

網站「軍情與航空」總編施孝瑋說，國軍地面部隊強化野戰防空能力，當然是好事。但是官員的說法卻落實困難，每年的役男有多少？能夠操作到的有幾人？未來就算守備旅成立了防空排，成員也必然是由志願役人員組成，才能夠維持技術盡量熟練，怎麼可能讓役期短暫的義務役去操作，每半年就要換手一次？

陸軍副司令退伍的立委吳斯懷則說，如此講法根本是胡扯八道。刺針、標槍等飛彈，算是高階專長，必須進行多周的專屬訓練，通過測考簽證，才算是合格射手。即使只是飛彈訓練用的模擬器，同樣也相當昂貴，也需要具備專業教官去操作。如果只是讓義務役「看過」飛彈或模擬器就算數，那和國軍營區開放活動中，陳列武器給民眾參觀，又有什麼差別？

吳斯懷說，如今真正的問題是，國軍的訓練場地流路，現在號稱一年要打靶至少800發，目前可用的靶場根本不足。自己未來會緊盯國防部，如何解決這個問題。至於刺針、標槍等飛彈，也應該加強實彈射擊的次數，讓每位射手都有發射實彈的機會。