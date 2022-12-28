兵役延長邱國正拜會 藍委連番質疑：看不到戰略目標

蔡英文總統昨宣布義務役兵役將延長至一年，國防部長邱國正今為此到立法院拜會國民黨團。國民黨立委連番提出質疑，認為包括公布時程、管理、量能及社會溝通等，國防部配套都不夠。國民黨立委江啟臣也質疑，看完政府記者會都看不到戰略目標，會不會到時又要改內容？不知道如何和人民解釋。

外交與國防委員會資深立委江啟臣指出，兵役制度和國防戰略目標息息相關，但政府目前宣布的資訊，只讓人知道要延一年、增加國土守備部隊，過去蔡英文政府強調「重層嚇阻」，他想問，現在改革的目標為何？兩者有何關係？是要增加嚇阻、還是要守備或肉搏戰？

江啟臣表示，兩岸規模上不可能進行軍備競賽，所以政府就應提出戰略目標，在目標之下，才能推出役期、兵員要如何配置，國防部應提出報告，明確說明為何是增加一年，以及募兵制出了什麼問題？蔡英文總統說的「徵募雙軌並行」，又要達成什麼效果？

江啟臣也提及，如果國防部只是因為依「兵役法」延為一年不用修法，那就只是便宜行事，而國安戰略不能便宜行事，更令人擔心的是，目標不明，會不會施行了一陣子「內容又要改？」

國民黨團雖向邱國正表示，支持國防改革方向，但不只江啟臣，許多立委也提出多項質疑。

立委呂玉玲指出，國防部的說明空洞，更讓人覺得是「邊做邊修改」，例如一年義務役馬上要上路了，但四個月的訓練役因疫情塞車都還沒解決，請政府要說明如何解決。

立委楊瓊瓔也表示，國防部定案了才來尋求立委建議，時序根本搞錯，現在民眾人心惶惶，國防部也沒進一步說明。

立委費鴻泰則指出，恢復義務役，管理的士官、輔導長至少增加三千以上，國防部不知道規劃了沒，「兵力從哪來？」要求應恢復預官預士制度。

立委溫玉霞則說，延長役期後，廢除的軍事法庭，是否會恢復？未來部隊管理上會以何為準則？如何避免訓練管理與民種想法有落差問題？