陳椒華喊成立軍冤委員會 邱國正：照顧官兵是首要任務

蔡英文總統拍板未來恢復1年期的義務役，時代力量立法院黨團副總召陳椒華今天說，有關陸軍269旅的黃姓中尉軍冤案件，家屬希望能夠籌設軍冤委員會，國防部長邱國正回覆，自己一再要求所有國軍同仁，照顧官兵就是首要任務，管控要按照規矩來做，國防部未來會持續努力。

蔡英文昨天召開國安高層會議，拍板未來將恢復徵集1年義務役的政策，適用對象為民國94年1月1日以後出生的役男，邱國正今天下午率領相關單位拜會時代力量立法院黨團，親自向在野黨立委報告兵役延長政策。

陳椒華提及，針對陸軍269旅黃姓中尉自傷的案件，監察院的調查報告已經出爐，在在證明部隊派任的任務不合理，包括黃姓中尉要工作到很晚，隔天一早又要帶兵做體能訓練，同時還要負責管理相關設備，難免會出差錯，導致他多次遭到長官及下屬的批判，長期承受心理壓力。

陳椒華也說，現在家屬希望能夠認定黃姓中尉為因公死亡，國軍在兵役政策延長的同時，必須做好軍隊冤情案件的管理，所以她主張國防部籌設軍冤委員會，並且可以獲得邱國正的重視。

邱國正說明，自己有多次關切這個案件，經過國防部的歸納以後，他們認定是內部管理的組織功能沒有發揮，年輕人進入部隊服役，不管是軍官也好、士官也罷，他都要求國軍同仁一定要照顧官兵。

邱國正強調，照顧官兵就是國軍的首要任務，務必確保他們的權益不要受損、身心不要受傷，但是絕對不是放縱、讓他們很愉快，內部的管控都要按照規矩來做，官兵的身體與心靈自然就不會受傷。

邱國正表示，這個案件涉及到人權問題，現在已經走到法律途徑，國防部還會持續努力，並且會擇日再派員親自向立委做詳細說明。

時代力量黨團總召邱顯智指出，現在台灣各級的行政組織，多數都有獨立的調查機關，例如運安會、消防署內部都有調查機構，現在已經越來越普遍，期盼國防部也能有獨立的機構來負責調查。

陳椒華也說，希望國防部可以在內部先成立相關委員會，可以優先受理包括申訴、軍冤案件等，邱國正則說，他會請國防部法律司進行研議。