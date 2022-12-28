時力黨團提女性納入教召對象 邱國正：明年小規模試辦

蔡英文總統拍板未來將恢復1年期的義務役，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭今天說，希望未來可以將女性官兵納入教召對象，國防部長邱國正回覆，現在的設備、各方面都還不是那麼成熟，但是國防部已經開始規劃，明年可以少量地試辦女性官兵教召，未來再視情況擴大辦理。

蔡英文昨天召開國安高層會議，拍板未來將恢復徵集1年義務役的政策，適用對象為民國94年1月1日以後出生的役男，邱國正今天下午率領相關單位拜會時代力量立法院黨團，親自向在野黨立委報告兵役延長政策。

時代力量黨團總召邱顯智表示，為了台灣的國防安全與台海和平，時代力量黨團支持役期延長，希望未來能夠強化軍事訓練的內容，不要讓役男覺得當兵是在虛度光陰，而是真正能夠幫助國家建立量小、質精且戰力強的現代化優質勁旅。

王婉諭指出，全民國防的概念不只有役期延長，還包括多元服役的情況，像是有些女性或者不符合體位的男性，如果他們也想要投入國防戰役，希望國防部讓不同體位的人都能夠參與，並且未來持續朝向這個目標努力。

邱國正說明，有些女性希望能夠參加教召，但是到目前為止，因為國軍的設備、各方面還不是那麼成熟，國防部今年已經開始進行規劃，明年可以少量地試辦招募女性，「她們有意願來的，我們做做看，以後再把它做大，訓練方面需要一步一步來做」。

時代力量黨團副總召陳椒華也問，國人都非常關心兵役延長的政策，未來教召的規劃會不會改變，以及是否會規劃針對女性進行國防訓練。

邱國正強調，現行的教召制度不會改變，明年還是5到7天及14天併行，因為有些軍種、兵科及勤務不需要那麼多天，這些當初都有先做規劃。

邱國正說，他知道有些女性有意願加入教召，但是目前沒有相關設備，國防部現在已經在進行籌備，明年會先小規模試辦，一個排大概幾十個人，如果試辦的狀況不錯，第二季再變成一個連，未來會一步一步來進行，「如果要做的話一定會同步，北中南花東同步來做」。

王婉諭會後受訪時表示，時代力量大方向支持兵役延長，未來會繼續監督國防部，過去大家都覺得服兵役有點浪費生命，兵役改革主要是希望提升我國的防衛能力，包括訓練的內容、如何落實目標都非常重要。