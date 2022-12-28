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馬文君轟兵役延長致募兵制失敗 批「用香蕉只能請到猴子」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
總統蔡英文昨天宣布義務兵役延長至1年，二等兵月薪將調升至20320元。圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文昨天宣布義務兵役延長至1年，二等兵月薪將調升至20320元。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統昨天宣布義務兵役延長至1年，二等兵月薪將調升至2萬0320元。立委馬文君怒轟，中央走回頭路，等同宣告全募兵制失敗，義務役難精實戰力卻調薪，與需扛責的志願役待遇相近，誰還要當志願役，痛批「用香蕉只能請到猴子」。

馬文君指出，當初採取全募兵制是考量在少子化的浪潮下，能夠達到長留久用及量少、質精、戰力強的目標，如今中央卻走回頭路，恢復徵兵1年，等同宣告全募兵制失敗，更使得台灣的兵役制度變成徵兵、募兵併行，雙頭馬車、兩套標準。

先前就是認為新兵訓練1年時間太短，不足以形成有效戰力，才推動募兵制，而少子化越來越嚴重，更應珍惜年輕人，現在說要強化訓練和改革內容，都是在自欺欺人，更何況現在的義務役，不乏不想當兵的「不願役」，真能精實訓練？

馬文君說，現今武器都是精密儀器，短時間不可能學會運用，還需與其他兵種單位密切聯繫配合培養默契，1年不可能訓練起來，因此義務役（不願役），戰力絕對比志願役差，義務役卻大幅調薪，將二等兵月薪由6510元調升至2萬0320元。

而志願役和不願役，兩者待遇這麼接近，但志願役工作時間長、事情多、管不動人、還要扛責，以後誰願意當志願役。

馬文君認為，中央既然規畫義務役薪資為基本薪資，國家有錢可支應那麼龐大的薪水，何不把這預算增加到志願役待遇，士兵從5萬起跳、士官從6萬起跳、軍官從7萬起跳，用薪水提高從軍誘因，也更能要求精實訓練，有效形成即戰力。

馬文君痛批，「用香蕉就是只能請到猴子，絕不可能請到無敵鐵金剛」，像現在這樣配套完全不足，勉強兩套制度併行，未來災難已能預見。若認真落實全募兵制，幫志願役大幅加薪，可能比全面徵兵預算更省，戰力也絕對會比徵兵1年更強。

立委馬文君怒轟中央走回頭路，將義務役兵役延長且調薪，等同宣告全募兵制失敗。圖／馬文君提供
立委馬文君怒轟中央走回頭路，將義務役兵役延長且調薪，等同宣告全募兵制失敗。圖／馬文君提供

馬文君 志願役 募兵制 兵役

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