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邱國正拜會民眾黨團 關心年輕人對役期延長的不確定感

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國防部長邱國正（左）今天率部內官員拜會民眾黨團總召邱臣遠（右）等人。 圖／台灣民眾黨提供
國防部長邱國正（左）今天率部內官員拜會民眾黨團總召邱臣遠（右）等人。 圖／台灣民眾黨提供

蔡英文總統昨宣布兵役延長初步規劃，國防部長邱國正今到民眾黨團拜會，雙方就兵役延長政策內容進行討論，民眾黨團總召邱臣遠提出幾項建議與訴求，邱國正表示會帶回參考並列入相關計畫研議實施方法。

蔡總統昨宣布兵役延長、入伍訓練從5周調整為8周、44周駐地訓練等初步規劃。邱國正與國防部次長房茂宏等官員今到民眾黨團拜會，雙方與會人數超過20人。

邱臣遠認為，延長兵役的重點在於重拾國軍榮譽感，提五項訴求：一、提高徵募兵制誘因，提高國人從軍意願。二、訓練內容保持彈性，納入資訊戰或無人機操作，與世界情勢接軌。三、針對役期納入年資等有益役男的提案，國防部應主動積極爭取。四、國防部應縮短役男等待兵單的空窗期。五、實施前還有一年時間，訓練官、訓練場域的整備要一步到位。

邱臣遠表示，民眾黨團支持有效率、精實訓練的兵役改革，不只從役期延長單點來看，包括訓練精實與否、役男權益保障等也很重要，呼籲國防部化被動為主動溝通，包含未來是否劃入勞保年資計算，以及跟教育部後續學程上的無縫接軌。兵役改革無法一步到位，但錢要花在刀口上，可透過調整薪資等方式，增加誘因。

與會黨團幹部在會議中說，兵役延長恐引來「喬兵役」和提前入伍等亂象，需提前應對，目前世代剝奪感很重，要讓役男無後顧之憂，後續執行兵役改革的主責要有力，不要淪為口號政策，軍中師資能否跟上，也要妥善整備。

邱國正表示，年輕人對役期延長難免有不確定感，會慎重考慮民眾黨團給的意見，帶回納入訓練計畫和施政參考，包括訓練量能、訓練場地、配置裝備，都會盡力滿足需求，多方溝通協調，在真正施行前做好準備工作。

國防部次長房茂宏允諾，訓練課程不會隨意挪用，會因應現代戰爭「預警時間短、作戰節奏快」特性，將後備部隊轉為常備守備部隊；國防部會繼續與其他部會溝通協調，兼顧國人權益，落實全民國防。

國防部長邱國正（左）今天率部內官員拜會民眾黨團總召邱臣遠（右）等人。 圖／台灣民眾黨提供
國防部長邱國正（左）今天率部內官員拜會民眾黨團總召邱臣遠（右）等人。 圖／台灣民眾黨提供
國防部長邱國正（左）今天率部內官員拜會民眾黨團總召邱臣遠（右）等人。 圖／台灣民眾黨提供
國防部長邱國正（左）今天率部內官員拜會民眾黨團總召邱臣遠（右）等人。 圖／台灣民眾黨提供

兵役 國防部 民眾黨

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