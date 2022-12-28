環境不正義 醫官寧賠八百萬元也要盡快離開軍醫體系

國軍桃園總醫院急診部醫師楊大緯已服役十年半，再四年半就能依規定正常申請退役，但他卻寧給付800萬元天價賠償金，也要向軍醫局申請提前退伍，欲盡速離開軍醫體系。他曾表示，他提前退伍的理由，有很大一部份是在軍中曾經遭遇的一些不正義。那些體制內人命關天的事，不適合披露。

立法院2018年6月修正通過《陸海空軍軍官士官服役條例》，明定軍士官的退場機制，任官服役滿一年可提出申請，賠償辦法由國防部訂定。軍醫官因人資源珍稀，提前退伍須賠上千萬天價，楊大緯為提前退伍，打過官司遭駁回後，他10月3日索性簽下強制還款切結後，切結自費賠償軍醫局近800萬元後，12月1日獲准於明年1月4日結束其軍醫生涯。

楊大緯服務於急診室，服役10年半，有7年半的時間在國軍804急診室，他自承：「這裡就是我的第二個家」。但他數年來也訴諸輿論與民代，要求國防部重新檢討軍士官退場賠償機制，期間因對外發言還曾遭軍醫局檢討遭受行政處分，但都擋不住他追求退役的決心。為什麼？他今天在臉書上自剖。

他貼文表示，「服役超過10年半申請提前退伍仍要賠償近800萬」，體制內許多人都覺得軍醫退場制度不合理，但提到要採取實際行動爭取時，多數人最終仍選擇沈默，為什麼？一個很大的理由是害怕，害怕什麼？除了體制內的清算，莫過於外界的觀感：「當初有人逼你嗎？自己選的怪誰？」「一定是想出去賺大錢的投機份子！」

楊大緯表示，儘管他們很努力地想要把「軍醫局事後修改契約」的脈絡講清楚，但外界的眼光與壓力仍舊讓人窒息。而軍醫局也深諳此道，所以敢用地球上唯一的「15倍3000萬」來嚇阻所有想要離退的軍醫。

他表示，以結果來說，退場制度上路滿4年，全軍已申退2000人，但軍醫仍掛零，軍醫局確實達到嚇阻目的，但與此同時，110學年度招生也是史上最差，不管是「107年前15倍3000萬」，還是「108年起終身扣照」，都直接影響到優秀學子選擇軍費生的意願。

貼文表示，退場制度是不是問題？是，但真正的問題是：「這個體制為什麼會讓人想要離開？」就像役期長短是不是問題？是，但真正的問題是：「訓練內容是否真有實質意義？」

楊大緯表示，現階段他們實際能做的是直接向未來學子對話，包括他們的父母親，清楚地揭露現行退場制度的設計；「終身扣照」影響學子甚鉅，招生時長官卻總是輕描淡寫、避重就輕。他未來會繼續打憲法訴訟官司。

對於為什麼要離開軍醫體系，他曾透過網路社群表示，他的提前退伍理由，有很大一部份是在軍中曾經遭遇的一些不正義，至於是哪些事情，他說人命關天，並不適合披露。

對楊大緯賠天價金申請提前退伍案，國防部表示，該部依「陸海空軍軍官士官服役條例」等規定，依法辦理楊姓軍醫官未服滿現役志願申請退伍之賠償金額計算，並執行相關作業。服役條例建構合理退場機制的目的，除尊重常備軍士官繼續服役的個人意願；亦必須考量國家投入的培育成本、國防戰力維護及部隊組織之穩定性。

針對楊姓軍醫官欲提出「憲法訴訟」，國防部說予以尊重，將持續依法行政，維護國軍軍醫組織的穩定性、確保國軍戰力。