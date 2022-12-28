民進黨立委兒子也要當1年兵 王定宇：支持學習保護家園

蔡英文總統拍板未來將恢復1年期的義務役，民進黨立委王定宇表示，如果要問他是否忍心讓兒子上戰場，自己當然支持他去學習如何保護至親和家園；民進黨立委鄭運鵬則說，他認為政府接下來至少要做到向家長舉行說明會，以及安排現役軍方主管、相關機關主管主動上場說明。

蔡英文昨天召開國安高層會議，討論強化全民國防兵力結構調整方案，會後拍板未來將恢復徵集1年義務役的政策，適用對象為民國94年1月1日以後出生的役男，全案將從民國113年1月1日起施行。

王定宇在臉書表示，「我家小加恩快14歲了，適用這次『兵力結構調整方案』的對象」，在國防部提出的新式訓練和服役方式後，如果要問他是否忍心讓兒子上戰場，自己當然支持兒子去學習如何保護至親和家園。

不過，王定宇說，當兵未必會上戰場，以前當了1年10個月的空軍，他也沒有上戰場，國家的戰力越強，國際的盟友越密切合作，反而越能止戰，「唯一有可能讓我們的孩子上戰場的原因，那就是中國的侵略，侵略者才是唯一要對戰爭負責任的對象」。

王定宇認為，侵略者會決定動武的重要決定因素就是「防衛者的決心和戰力都很低下，侵略的成本很低，侵略的勝算很高」，這種投降綏靖主義的內應和侵略者的野心，才是讓年輕人上戰場的原因。

鄭運鵬也在臉書提及，很多人問他恢復1年兵役的問題，主要想要知道身為役男家長的看法，自己認為接下來政府的說明工作，至少要做到他提出的2項要求，自己昨天也有在蔡英文召集的會議現場向相關部會提出。

鄭運鵬說明，政府一定要向家長舉行說明會，這個最重要，因為現在還在校的新制役男，不管是高中或大專生，他們本身因為沒有服過兵役，即使很多人正面看待恢復1年兵役，但是很多役男在直覺上也會擔心甚至反彈，「我認為也是很正常的」。

鄭運鵬說，畢竟一來是時間變長，二來是大部分聽到家長談到當年當兵，「講起來即使有趣，也會認為當年太浪費時間」，所以政府有義務要讓家長們知道新制兵役的訓練內容、待遇甚至好處，扭轉這一代人對於過去當兵的成見，家長們有正確的概念，孩子們才有正確的想像。

鄭運鵬也說，從今天開始，政論節目和各種社團場合，要安排現役軍方主管、相關機關主管主動上場說明，尤其是政論節目，不能只靠民進黨的民意代表，像是新式教召的宣傳工作就做得很好，自己會要求新制1年兵役的社會信任工作要做得更好。

鄭運鵬認為，新制的1年兵役如果做得好，也會帶來長遠的附加價值，至少要扭轉這一代人對服兵役的負面印象，更要讓新一代的役男退伍後講到當兵，都會認為這是一段光榮而有價值的人生履歷。

鄭運鵬表示，透過合理的訓練和待遇，增加募兵志願役的意願，當1年兵就會有成就感，再簽下去成為志願役就不難，唯有提高國軍的社會地位、有正面的服役經驗，大家出社會後就會正面肯定國軍的價值，因為現在很多人對國防將官的反感，成見就是來自當年當兵的親身經歷。