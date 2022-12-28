快訊

斑馬線快走完 目睹妻兒遭輾斃！外籍夫淚控公車：速度真的很快

國立、老牌私校都入列！111年大專註冊率 19校跌破6成創新高

從鐵鍊女到唐山打人案：中國被害女性「全消失」

義務役拍板延長1年 「已逝」六軍團296旅中尉黃志劼家屬今總統府陳情

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導
黃志劼胞姊（持相片者）今天到總統府遞交陳情書。記者邱奕能／攝影
黃志劼胞姊（持相片者）今天到總統府遞交陳情書。記者邱奕能／攝影

陸軍六軍團269旅中尉黃志劼在營區內自縊輕生，黃的胞姊認為這起「軍冤」案件不合常理，要求重新調查，另外她也認為應將撫卹從「因病」改成「因公」，還要重新懲處違失相關人員。黃今天上午9點半，在台灣陪審團協會秘書長林秉豐陪同下，到總統府遞交陳情書

黃的胞姊表示，義務役延長為一年，軍中人權議題受到關注，而軍中內部管理問題都沒有改善、解決，還沒開戰就死在軍中，國防部都不願正視問題，將軍冤家屬邊緣化。

黃的胞姊說，胞弟死亡快3年都沒真相，現在這麼多人要去當兵，家屬難道都不害怕將孩子送到軍中，管理制度都沒改善。「不要讓軍方拿出刑事不起訴書，拿來作為對付家屬的工具」，每個孩子都要受到軍中人權的保護，不要未戰先死。

林秉豐表示，過去嚴格不當管教，已經造成不少國人子弟在軍中死亡，當這些孩子們當初抱著保家衛國上戰場的心情從軍，最後卻死在自己人手裡，而且還得不到申冤；期盼藉由這封陳情書遞出後有效果，讓軍中人權受到重視。

林秉豐說，昨天下午蔡英文總統宣佈義務役要延長為一年，同時間他因黃中尉冤案召開記者會，也有邀請國防部代表到場，記者會上國防部代表面對民間團體、家屬等提問，都無法回答。

林說，3年前蔡總統關注這起案件，也下令徹查，但3年後仍看不到真相，即便監察院在今年9月有提出報告，認為這起案件有問題，提出糾正案，3個月過去也沒看到國防部有任何動作。每年軍中輕生數節節攀升，零自傷政策毫無作用。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

黃志劼胞姊（持相片者）今天到總統府遞交陳情書。記者邱奕能／攝影
黃志劼胞姊（持相片者）今天到總統府遞交陳情書。記者邱奕能／攝影
黃志劼胞姊今天到總統府遞交陳情書。記者邱奕能／攝影
黃志劼胞姊今天到總統府遞交陳情書。記者邱奕能／攝影

國防部 人權 情書

延伸閱讀

義務役改一年期衝擊大學教育 教育部：明年初交換意見

戰車砲塔壓死義務役屏檢緩起訴 胡姓連長：尊重判決

義務役延長一年衝擊學業 大學「1+3年」方案曝光

剩13天退伍...義務役遭砲尾環壓死 屏檢緩起訴胡姓連長

相關新聞

義務役延長一年衝擊學業 大學「1+3年」方案曝光

蔡英文總統昨宣布，民國94年次後出生役男、今年高三學生義務役將改為1年，將和教育部與各大專校院研擬配套措施，讓役男可以在...

美國軍事實力改變世界？這機構該如何創新？

美國國防高等研究計畫署（Defense Advanced Research Project Agency, DARPA）本身的起源可以追溯到1957年人造衛星的發射，美國決心從那時起，它要成為戰略科技的領先者，因此DARPA與政府內外的創新者合作，與民間力量共同研發努力，將革命性的概念甚至看似不可能的事情轉化為實際能力。

蔡英文延長兵役「能救國安？」 沈富雄打臉：國民黨得這麼做

總統蔡英文昨（27）日上午召開國安高層會議，拍板自113年1月1日起，94年1月1日以後出生的役男，除了義務役兵役延長至一年，同時將二等兵月薪由6510元調升至20320元。對此，前立委沈富雄表示，其實延不延長兵役都沒有用，因為最有用的方法就是美國的軍事，足夠讓中國大陸不動手。

專長、研發替代役將取消 花敬群：明行政院會完整說明

蔡英文總統宣布義務役將於2024年起恢復為1年。內政部代理部長花敬群今天表示，因全民國防政策需求、國際情勢與台灣戰略地位...

義務役拍板延長1年 「已逝」六軍團296旅中尉黃志劼家屬今總統府陳情

陸軍六軍團269旅中尉黃志劼在營區內自縊輕生，黃的胞姊認為這起「軍冤」案件不合常理，要求重新調查，另外她也認為應將撫卹從...

義務役恢復為1年 蘇貞昌：充分備戰才能避戰

總統蔡英文昨天宣布，現行4個月義務役訓練制度將恢復為1年期的義務役。行政院長蘇貞昌表態指出，充分的備戰才能避戰，台灣愈是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。