義務役拍板延長1年 「已逝」六軍團296旅中尉黃志劼家屬今總統府陳情

陸軍六軍團269旅中尉黃志劼在營區內自縊輕生，黃的胞姊認為這起「軍冤」案件不合常理，要求重新調查，另外她也認為應將撫卹從「因病」改成「因公」，還要重新懲處違失相關人員。黃今天上午9點半，在台灣陪審團協會秘書長林秉豐陪同下，到總統府遞交陳情書。

黃的胞姊表示，義務役延長為一年，軍中人權議題受到關注，而軍中內部管理問題都沒有改善、解決，還沒開戰就死在軍中，國防部都不願正視問題，將軍冤家屬邊緣化。

黃的胞姊說，胞弟死亡快3年都沒真相，現在這麼多人要去當兵，家屬難道都不害怕將孩子送到軍中，管理制度都沒改善。「不要讓軍方拿出刑事不起訴書，拿來作為對付家屬的工具」，每個孩子都要受到軍中人權的保護，不要未戰先死。

林秉豐表示，過去嚴格不當管教，已經造成不少國人子弟在軍中死亡，當這些孩子們當初抱著保家衛國上戰場的心情從軍，最後卻死在自己人手裡，而且還得不到申冤；期盼藉由這封陳情書遞出後有效果，讓軍中人權受到重視。

林秉豐說，昨天下午蔡英文總統宣佈義務役要延長為一年，同時間他因黃中尉冤案召開記者會，也有邀請國防部代表到場，記者會上國防部代表面對民間團體、家屬等提問，都無法回答。

林說，3年前蔡總統關注這起案件，也下令徹查，但3年後仍看不到真相，即便監察院在今年9月有提出報告，認為這起案件有問題，提出糾正案，3個月過去也沒看到國防部有任何動作。每年軍中輕生數節節攀升，零自傷政策毫無作用。