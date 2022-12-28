整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統昨（27）天一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

義務役其實就是「徵兵制」，是一種國家徵募軍人的制度，亦稱為常備役、充員兵役等，意指全體國民，如符合一定條件（通常是年滿法定年齡，且身體健康、無殘疾的男性），均須強制性加入軍隊服役一段時期，與募兵制相對。

我國現行兵役制度係採募、徵併行。

募兵制是志願性，服役者和國家具有法律契約關係，以軍人為職業，通常軍官以募兵制的軍人為主，士兵則以徵兵制的常備役為主。

我國兵役法第1條明定，男性皆有服兵役之義務。

服役年齡：男子年滿18歲之翌年1月1日起役，至屆滿36歲之年12月31日除役，稱為役齡男子，惟軍官、士官、志願士兵的除役年齡不在此限。

免役規定：因此除非有兵役法第4條「免役」或兵役法第5條「禁役」的情形，否則都須服義務役。

服役時間：

立法院2013年通過《志願士兵服役條例》修正案，確立志願役為主，義務役為輔的制度。因此，1994年1月1日以後出生的役男，只需服4個月軍事訓練役；而1993年12月31日前出生的役男，服滿一年義務役後，在2018年底已全數退伍。

然而，在俄烏戰爭與兩岸情勢等因素影響下，台海局勢備受關注，恢復一年制兵役的呼聲逐漸變高。總統蔡英文於27日拍板，宣布2005年1月1日起出生者役期恢復至1年，二兵薪資調整為新台幣2萬6307元（含保險與膳食費），首波對象為今年高三學生。

針對國防部在義務役役期延長為一年的規劃方案中，強調義務役役男於服役期間可接受8周的入伍基礎訓練、18周的駐地訓練、7周的專精訓練、13周的兵科基地訓練和6周的聯合演訓；另外強調在一年服役時間內，步槍兵實彈射擊數不低於800發。

蔡總統說目前4個月的軍事訓練役，已無法因應當前戰備需求。因此國防部表示，未來恢復徵兵後也有所調整，以實戰為核心。

入伍訓練：從5周提升到8周，訓練內容包括健康管理、運動科駐地、專精、兵科學、實戰求生、戰基地、聯合演訓、戰術行軍等。

部隊訓練：從8周提升到44周，訓練內容包括駐地、專精、兵科基地與聯合演訓。

國防部也說，未來將讓義務役男在軍中就職務所需軍事專業，結合現代化科技，學習新型裝備操作，如紅隼火箭彈、刺針、標槍飛彈及無人機等，並將運用各式訓練模擬器、雷射接戰系統等，實施多元模組化訓練，提升整體訓練效益。

薪資方面：義務役薪資調整，以二等兵為例，4個月軍事訓練為6510元，一年期義務役薪額為1萬0130元，若有專業加給加上1萬0190元，可達2萬零320元。同時，政府將負擔軍人保險1240元、全民健康保險1839元、主副食費908元，合計5987元，也會推動服役年資銜接勞退制度，雇主提撥6%由國防部負擔。

我國義務役期幾度更迭，最長3年、最短4個月。1933年，中華民國《兵役法》頒布後，原採「徵募並行制」。到了1949年國民政府遷台，為因應兩岸情勢嚴峻遂啟動「徵兵制」，並於1951年修正《兵役法》，規定陸軍役期2年，海軍、空軍、陸戰隊3年。

後來，國軍在1986年實施精實案，1990年開始不分軍種役期統一為2年。由於役男過剩，2000年8月開始徵集替代役，義務役役期也從2000年1月縮短至1年10個月，一直到2007年1月前，役期分別成為1年8個月、1年6個月、1年4個月、1年2個月，從2008年1月起至2017年，役期均為1年。

2013年，國防部宣布1994年1月1日以後出生役男，只需服4個月軍事訓練役，至於1993年12月31日前出生的役男，服滿一年義務役後，在2018年底已全數退伍。因此，蔡總統27日宣布兵役恢復1年役期，可謂台灣兵役70年變革以來首次加長。

蔡總統表示，將和教育部與各大專校院研擬配套措施，讓役男可以在大學期間同時完成服役與學業，不延誤就業。

國防部提到，教育部若能與各大專院校完成溝通、研商後，將由內政部配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施。屆時，學生可採取「1+3年」方案，把應修學分集中在3年學期中、寒暑假完成，並放寬學分修習上限等方式，讓學生得以在原修業時間，完成學業與履行兵役義務，及早出社會就業，實現自我生涯規畫。

教育部表示，針對部分大專校院學生如果選擇於就學期間入伍服役，教育部也會與各大專校院及學生團體研商配套措施，以符應學生學習需求與服役選擇，並兼顧大學教學進行及校務運作。

94年次役男：

隨著27日兵役延長一年拍板，「加硬嚴訓」操練內容也隨之曝光，包括實戰核心、作戰演訓計畫等都引發討論。94年次生即將參加下個月的大學學測，義務役延長被學生指為是學測前一份崩潰大禮。消息曝光後，網路上出現一片哀號聲，「覺得94年次的男生真的好可憐」、「學測前竟來個大驚喜」，還有人自嘲「至少沒考上大學，還能先當兵領兩萬」。

由於第一批恢復一年兵役的役男為現在的高三學生，也就是說一個班級裡，93年9月到12月出生的人，僅需當兵4個月，讓94年出生的同學羡慕不已，可謂一個班級兩樣情。

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◎國際方面

白宮：

對於台灣延長義務役役期至1年，白宮27日答覆本報詢問表示，「歡迎台灣宣布徵兵制度改革，這強調了台灣自我防衛的承諾以及強化嚇阻力量。」

➤延伸閱讀：台灣延長義務役至1年 白宮：持續助台自我防衛

◎國內政界

副總統賴清德：

許多人猜測賴清德未來將面臨2024年總統大選，對義務役延長的態度到底是什麼，賴清德除了表達支持，也提到「唯有把國家利益放在前面的民進黨，才會贏得人民信任。」

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台北市長蔣萬安：

台北市長蔣萬安27日上午參加市政會議前受訪表示，役期延長牽涉的層面非常廣，應該要有完整配套，還要有專業評估，「最重要，對北市府來說，我們一定要確保役男相關權益，不要受損」。

➤延伸閱讀：蔡總統今拍板兵役延長 蔣萬安：涉層面廣 要完整配套

時代力量立委陳椒華：

時代力量立委陳椒華27日召開記者會，指出國防部兵役延長有三大爭執點，分別是延長論述不明、訓練過於傳統與未能承認過去錯誤政策。

此外，國防部整個軍冤調查黑箱重重，軍官冤死無法瞑目，罔顧家屬權利。而國防部零自傷政策推出，自殺更激增。執政在野最大黨對此議題也無能為力，要如何說服未來延役家長。呼籲國防要軍改，一定要有外力與破壞性改革，不然一旦開戰只會增加更多冤魂。

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◎學者

國家政策研究基金會副研究員揭仲：

由於現階段國軍兵科基地訓練與聯合作戰訓練能量早已飽和、新的兵科基地訓練場與三軍聯合作戰訓練場地幾乎無法增加，靶場不足且使用限制多等因素，這些目標恐怕絕大多數無法落實，國防部所畫的訓練大餅多數將成為虛幻的鏡花水月。

➤延伸閱讀：國防部猛為一年義務役畫訓練大餅 揭仲：鏡花水月大多無法落實

淡江大學保險學系副教授、中華民國退休金協會理事郝充仁：

義務役本俸與專業加給2萬320元，若以此計算，等於時薪不到100元，相較明年基本工資時薪已經給到176元，役男時薪連基本工資的零頭都沒有，可以想見，銜接勞退只是出於政府的愧疚感，一年提撥個1萬5000左右，花一點點小錢滅火，讓義務役男消消氣，「沒魚，蝦也好」，不但文宣上好看，也製造加薪6%的感覺。

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◎民間團體

台灣青年民主協會理事長張育萌：

台灣現行役期4個月，和其他國家比起來確實比較短。現在許多大學都在寒暑假期間安排實習、寒暑修等，如果因為兵役延長，學生必須在寒暑假先入伍，勢必會影響到相關權益。希望在未來的1年期間內，能把相關配套做好，讓青年學子安心。

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軍中退將：

國防部27日公布為一年期義務役規畫出「8+44」訓練週期，但隨即有退將質疑，按國軍目前訓練流路與部隊實況，恐無法落實，且未來守備旅部隊將因此「1支步槍、1挺機槍，1年之內換了3個保管人，這就是一年義務役的效應」。

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