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蔡英文延長兵役「能救國安？」 沈富雄打臉：國民黨得這麼做

聯合新聞網／ 綜合報導
自113年恢復一年的義務役，適用對象為94年1月1日以後出生的役男。 示意圖／聯合報系資料照片
自113年恢復一年的義務役，適用對象為94年1月1日以後出生的役男。 示意圖／聯合報系資料照片

總統蔡英文昨（27）日上午召開國安高層會議，拍板自113年1月1日起，94年1月1日以後出生的役男，除了義務役兵役延長至一年，同時將二等兵月薪由6510元調升至20320元。對此，前立委沈富雄表示，其實延不延長兵役都沒有用，因為最有用的方法就是美國的軍事，足夠讓中國大陸不動手。

蔡總統在記者會中親自宣布，經過兩年完整評估與檢討，自113年恢復一年的義務役，適用對象為94年1月1日以後出生的役男。蔡總統也以烏克蘭經驗為例，強調延長兵役是「無比困難的決定」，但是身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，並讓台灣永續生存，是她做為總統無可迴避的責任。

對此，沈富雄昨日在政論節目《少康戰情室》中提到，針對兵役延長改變，他認為基本上延不延長都沒有用，「因為最有用的方法，就是美國的軍事，足夠讓中國大陸不動手。如果最後中國大陸還是動手了，我們服兵役三年，學什麼方法都無效，通通無效」。他更加強火力指出，「我們到底要在沙灘上停火？還是在山峰上停火？還是在東海岸停火？國民黨就是要問這個問題」。

不僅如此，沈富雄也向國民黨喊話，「不要自我設限，認為國家大事怎麼能問，就問，讓他難堪，對不對」。最後，他更吐出人民心中的擔憂，「因為不講清楚，我們的家長，不管孩子是當兵幾個月，永遠心中忐忑不安」。

兵役 國安 蔡英文 國民黨 沈富雄

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