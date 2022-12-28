一年義務役8+44訓練制 退將破解：根本許多人訓不到

國防部昨公布為一年期義務役規畫出「8+44」訓練週期，但隨即有退將質疑，按國軍目前訓練流路與部隊實況，恐無法落實，且未來守備旅部隊將因此「1支步槍、1挺機槍，1年之內換了3個保管人，這就是一年義務役的效應」。

國防部昨日公布的「強化全民國防兵力結構調整方案」，其中「113年部隊訓練課程差異對照表」內容披露，未來一年期義務役，將採8週入伍、44週分別實施駐地、專精、基地與聯合演訓的方式訓練。來對照軍事訓練役只有八週訓練。

但退將指出，目前還有軍訓折抵役期的規定，所以一年期義務役不見得每個都能「8+44」。

退將表示，這紙「113年部隊訓練課程差異對照表」過於理想化。因此義務役男分發至部隊，因並非「整退整補」，所以訓練必須配合部隊的任務與流路。由於現行的基地訓練是「1年班」，役男到了部隊，有些即將要進基地、有些剛出基地，絕對還是會有役男，還沒有輪到單位進基地，役期就結束退伍了。而6週的聯合演訓亦然，1年不到的役期，扣除新訓，不見得人人都會遇到漢光演習。

退將指出，役男8週新訓完畢後，接著要接受第二階段專長訓練，已獲得步槍兵以外的編制軍職專長，如多人操作武器、飛彈、火砲、駕駛等。根據國軍防部規劃只有14週的駐地訓練，役男才有可能實施編制軍職專長訓練，但基層單位如步兵旅並沒有能力來執行大部分如刺針、標槍飛彈等訓練，還是得要配合兵科學校班隊開班讓役男接受訓練，這段時間空檔，役男恐仍只能在駐地打雜、掃地或刺槍。

退將表示，除非義務役期延長至一年半以上，如新加坡、韓國，否則往後役男下了部隊，10個月不到就退伍，部隊不斷在送訓以獲得編制專長，然後編制的武器、裝備，一年要更換2-3個操作手或保管人，而且永遠都是新手、生手在負責操作保養，這也是一大隱憂。「1支步槍、1挺機槍，1年之內換了3個保管人，這就是一年義務役的效應」。

退將憂心，政府提供一年制義務役男兩萬餘元薪資，在志願役沒有調薪的前提下，恐怕無法避免衝擊志願役招募。