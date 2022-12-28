蔡英文宣布恢復徵兵 學者憂美持續介入我建軍

蔡英文總統親自宣布恢復徵兵、義務役期延長為一年，有學者認為蔡此舉展現的正直與勇氣，媲美美國前總統甘迺迪，有助潛在盟邦協防台灣的意願。但也有學者表示，目前蔡政府的作法，只能暫時緩解來自華府的壓力，相信後續華府仍會持續針對我國防支出、建軍規畫、裝備採購、戰術戰法與役期等項目，進行「關切」。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲則表示，華府長期以來，一直認為我國軍事訓練役的役期過短，並連帶導致後備部隊戰力嚴重不足；近年更因為共軍軍力的快速成長，遂從關切變成不耐，進而開始施壓。將役期延長為一年，其實只是華府主流意見的「最低門檻」，因此目前蔡政府的作法，只能暫時緩解來自華府的壓力，相信後續華府仍會持續針對國防支出、建軍規畫、裝備採購、戰術戰法與役期等項目，進行「關切」。

揭仲說，在華府的長期關切，加上俄烏戰爭後國內的討論，已經使役期的延長成為各國觀察國軍提升防衛能力的指標，雖然過於狹隘；因此，役期的延長，確實會讓其他國家獲得國軍在強化戰備的印象。

在對國軍推動「募兵制」的影響方面，揭仲認為由於國防部目前所推動的是「雙軌制」，即海空軍與陸軍現行常備部隊仍盡可能維持「志願役化」；一年役期之役男除填補部分單位的人力缺口外，主要還是由新成立的步兵旅來接收，乍看之下對「募兵制」的影響有限。

但揭仲擔心，下列二種情形可能會導致日後常備部隊、特別是地面部隊可能會由越來越多的義務役士兵充任，導致常備部隊的戰力大幅下滑。第一，在役期延長後約第四年開始，隨著役男完成大學學業後，每年要進入軍中服義務役的役男人數將逐漸來到6萬至7萬人、甚至更多，遠超過新成立的五個步兵旅、僅約2萬人所能接收的數量；屆時，國防部為了要讓役男能盡可能在年度內入營服役，被迫將常備部隊中志願役士兵的員額大量釋出，改由義務役役男擔任。第二，役期延長後將導致國軍年度「人員維持」的預算大幅增加，若國防部的年度預算未能同比例增加，國防部亦可能被迫將常備部隊中的志願役士兵，大量改由義務役役男擔任，以壓縮「人員維持」預算所佔的比例。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲昨表示，恢復兵役是高度挑戰性的公共政策。蔡總統如同美國前總統甘迺迪面對危機時強調捍衛自由的正直與勇氣，值得肯定。俄國入侵烏克蘭，各國都在擔憂「今日俄羅斯明日中共」，因此台灣恢復兵役可以展現出防衛決心與意志，更有助於潛在盟邦協防台灣的意願。

蘇紫表示，徵募並行是許多小國採取的軍事體系，因為人口分母少，無法滿足全志願部隊所需的規模，例如以色列、瑞典、挪威等也是代表性案例。例如瑞典陸軍經常很教驕傲的表示可以在六周內將麵包師傅培訓為豹式戰車的合格乘員。因此台灣部分，志願役官士兵常留久用是核心戰力，如同一輛戰車，車長、射手可以是志願役，裝填手、駕駛較容易培訓則可以是義務役。以此邏輯就可在徵募並行體系找到最佳化的人力配置。