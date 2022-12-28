【即時短評】國軍募兵失敗 青年入營救援

蔡總統拍板恢復義務役、兵役延長一年，軍中將重現大批青年入營景像。面對國軍志願役部隊至今始終缺士缺官缺軍醫，須四出利用短期召募手法美化人力數據的困窘，要說此事是「民進黨執政、青年上戰場」，不如也說是「國軍募兵失敗，青年入營救援」。

國防部2018年宣示募兵制達成編現比達成90%目標，2019年推動「可恃戰力計畫」，藉由編成「聯合兵種營」一舉精簡掉3千名最難召募的機步、裝甲員額。國防部宣稱志願役部隊編現比達標。

但艱苦部隊如陸軍，主戰部隊人力至今始終未曾達標，尤其缺乏基層帶兵的軍士官，國防部至今已二度啟用召募一年制預備軍官的救急方式補人；原稱不下部隊、受訓四個月的軍事訓練役男，也被改為以見學為名下放到部隊充人，甚至曾因此發生訓練意外憾事。以志願役為主的部隊，沒有義務役的醫官可供運用，基礎醫事人力缺乏，軍方人力資源的窘困層出不窮。

檢討國軍自2004年起推動的募兵制，期間歷經政府挹注增加各式戰鬥加給、薪津的過程，同時投注大筆預算改善部隊生活軟硬體，但至今部分志願役官兵服役環境仍然不符合「常理」，罔顧軍規藉由階級壓迫行霸凌之實，軍中自傷致死案例不斷攀升。若說「洪仲丘」案是國軍部隊最「黑暗」的時刻，其在社會上所產生的「反軍」動能足以讓軍法廢除、洪家人在綠營扶持下膺任立委，近年軍中的自殺冤案數，不知讓社會大眾對服役環境的可怖倍增多少想像，國軍募兵效率自然有限。

面對中共對台軍事威脅與日俱增，透由今年的圍台軍演，共軍已分批演練過對台戰爭初期的「拒止作戰」、「導彈攻擊」、「海上封鎖」，近日國防部又公布大批共機穿越巴士海峽，進行「空中攻擊梯隊」與「空中作戰管制」演練，共軍已明顯積極為犯台戰爭作準備。面對兩岸情勢嚴峻，國軍志願役部隊招募卻因軍方根深蒂固的管理劣根難以達標，眼見美方大筆售我的岸置魚叉飛彈、F-16C/D戰機即將抵台，國防部無兵可接，在美方關注下，蔡政府因此寧抱可能影響2024選舉，也「被迫」要下令恢復徵兵，以解本身政策所造成處境與軍方燃眉之急。

綠營執政後，將台灣利益與執著於鬥爭中國大陸的美國綁在一起，現在面臨共軍形同「兵臨城下」時宣布恢復徵兵，要說是「民進黨執政、青年上戰場」，不如也說是「國軍募兵失敗，青年入營救援」。兩者不但映照出國軍募兵失敗，按美方所營造區域情勢下的需索，台灣恐將逐漸重回全民皆兵、軍事肅殺的舊時代。至於役期為何是一年？國軍能否接訓？這些問題向來是政治人物畫靶，國軍負責命中，過去兵役四個月如此，一年亦復如是。