一年期義務役加薪加人加訓練 錢從哪來國防部没說

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部昨日提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，各階從二兵至少尉也都大幅「加薪」。圖/國防部
國防部昨日提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，各階從二兵至少尉也都大幅「加薪」。圖/國防部

國防部昨日提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，各階從二兵至少尉也都大幅「加薪」，但無論是提升訓練強度與人事所需，都未提供財源方案。蔡總統也親自宣布將修法把義務役男服役年資與勞退年資連結，但志願役官兵能否比照，外界存疑。軍方是否將隨義務役待遇改善，也同步提升志願役官兵待遇？國防部昨日沒有回應。

根據國防部說帖，國軍志願役將維持現行的規模，如有必要可再增加員額，擔任國軍主要作戰任務，並持續依新式武器獲得，強化現代化、實戰化作戰訓練。

根據國防部發布「113年義務役各階支領薪資」方案，原四個月軍事訓役男，每月薪資為6510元。未來一年義務役男，二兵薪額1萬130元、專業加給1萬190元，合計可達2萬320元；下士薪額1萬2470元、專業加給1萬3980元，合計2萬6450元；少尉薪額為2萬1200元、專業加給1萬4360元，計有3萬5560元。

國防部說，依內政部提供113至118年可徵役男人數，預判一年義務役每年入營人數將由約9千人增加至約6萬人，可逐年充實守備部隊戰力，有效提升部隊立即作戰戰力及全民防衛與軍事動員能量。但這每年6萬人所需訓練、人事經費，國防部昨日並未提供試算。對於志願役官兵待遇有無進一步提升方案？至記者截稿前，國防部沒有回應。

國防部 志願役 役男

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