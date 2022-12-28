納勞退年資 讓役男消消氣

義務役兵役將延長為一年，並推動銜接新制勞退，將當兵時間也算退休年資，政府會每月提撥百分之六的勞退金。勞動部官員說，有關提撥薪資怎麼計算、國防部的雇主責任等細節，恐仍需跨部會議討論。學者則批評，銜接勞退只是出於政府的愧疚感，一年共提撥約一萬五千元，花小錢滅火，讓役男消消氣。

勞動部勞動福祉退休司長謝倩蒨說，因應義務役納入勞退新制，初步研議將修正勞工退休條例，讓義務役男適用。不過，謝倩蒨也說，有關於義務役提撥薪資怎麼計算、國防部須負起置備五年勞工名冊等相關雇主責任、義務役男是否也可自願提撥等相關細節，都還須召開跨部會會議討論。

淡江大學保險學系副教授、中華民國退休金協會理事郝充仁則說，義務役本俸與專業加給兩萬三二○元，等於時薪不到一百元，但明年基本工資時薪已到一七六元，可見銜接勞退只是出於政府的愧疚感，若以兩萬三二○元為提撥級距，一年共提撥近一萬五的退休金，是花些小錢滅火，讓義務役男消消氣。