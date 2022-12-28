蔡總統：義務役恢復一年期

蔡總統昨（27）日舉行記者會，公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，她宣布，在經過兩年完整的評估跟檢討，考量在新的戰略架構下的兵力需求，決定從2024年起，恢復一年期的義務役，適用對象是2005年1月1日以後出生的役男。

她也表示，對履行國民義務的役男，應該給予更大支持，過去服役薪資過低，甚至很多人是賠錢當兵，這種不合理的現象必須要改革。以二兵為例，未來一年義務役的薪資，包含保險和餐食費，將大幅提高到2萬6,307元（實領2萬320元，保險及餐食費5,987元），接近基本工資。而隨著軍階的提升，薪資也將相對提升。

此外，蔡總統也指示，要推動服役年資銜接勞退制度。她表示，目前只能併計軍公教退休年資，政府將推動修法，讓服役年資銜接勞退制度，並由國防部負擔雇主提撥的責任。也要研訂彈性教育制度可能方案。教育部將與大專院校溝通，參酌相關國家的經驗，讓役男有效利用時間，接軌職涯。

有媒體詢問，此時宣布延長義務役服役期限，是否要對北京釋出什麼訊息？蔡總統說，「主要傳達的是給國民的訊息」。她指出，在面臨區域情勢不斷改變的情況下，必須同時來修正並改變所有的準備，包含全民國防的各項制度與準備，都要持續性保持檢討，有必要的時候就要改變。

蔡統總也否認延長役是是因為受到美方壓力，她強調，方案是從2020年就提出來的，經過國安會跟國防部共同作業，從防衛戰略、作戰模式、戰力規模、兵力結構、以及訓練內容等面向，就目前及未來的情勢，全盤檢視國家的防衛戰力。

蔡總統表示，今年8月中國大陸在台海周遭發起多次大規模軍演，兩岸情勢愈發緊繃，美國也多次要求台灣應加強自身的防衛能力。她說，和平不會從天而降，就像英國前首相邱吉爾曾經說過的，「在戰爭與屈辱面前，如果選擇了屈辱，但屈辱過後，我們還是得面對戰爭」；台灣就處在威權主義擴張的第一線，守在全球民主防線的最前線，備戰才能夠避戰，能戰才能止戰。

「台灣必須強化自我防備能力，才能更有力的確保國家安全跟利益，才能爭取更多的國際支持」。蔡總統指出，越是做好準備，對岸冒進的機率就越小；越是團結，台灣就越強壯、越安全。這就是她所強調的，和平靠國防，而國防靠全民。

由於薪資大幅提升，整體國防費用也將攀高，蔡總統表示費用是逐年增加的，都在預算控制內。國安會秘書長顧立雄補充，2024年有9,000多位高中畢業的一年期義務役，約增加20多億元，到了2029年，5萬多人的一年期義務役加進來大概增加160億元左右。