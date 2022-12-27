義務役恢復一年期 青民協點名兩部會持「保留態度」

總統蔡英文今天宣布，民國94年次後出生役男、今年高三學生義務役將改為1年，將和教育部與各大專校院研擬配套措施，如提供修業彈性制度，讓役男可以在大學期間同時完成服役與學業。台灣青年民主協會今天提出「一個願意、兩個保留」，表示能理解延長役期的必要性，但對於國防訓練新兵的量能是否足夠，以及教育部未來準備提出的配套方案，仍持保留態度。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，台灣被強敵環視，與鄰國相比，義務役期確實較短，可理解延長役期的必要，卻有不少年輕人擔心從「浪費4個月」變成「浪費1年」。

張育萌也點名國防部、教育部，並提出「兩個保留」。他說，役期延長為一年，精實訓練是什麼內容，蔡總統應責成相關單位盡速說明，尤其現行役期為四個月，國防部應盤點台灣軍官訓練能量，是否有辦法帶領新兵進行為期一年的訓練、靶場是否足夠，他對此持保留態度。

蔡總統也提到，將與大專校院溝通提供修業彈性，讓役男不會因服役而延遲就學或進入職場。張育萌表示，這項配套事關重大，過去寒暑假經常是安排實習或暑修，未來若寒暑假要去義務役訓練，學生該如何同時兼顧？另外，近年多所國立大學主張縮短學期天數，希望保留足夠時間讓學生多去探索體驗，兵役延長勢必帶來衝擊，呼籲教育部研議時應納入高中、大學端的學生意見，不要閉門造車。

教育部表示，針對部分大專校院學生如果選擇於就學期間入伍服役，教育部會與各大專校院及學生團體研商配套措施，以回應學生學習需求與服役選擇，並兼顧大學教學進行及校務運作。