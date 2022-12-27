時力指單戰教練成退伍揶揄話題 戰場抗壓館淪為遊樂場

蔡英文總統今天召開國安高層會議，正式拍板未來將恢復1年期的義務役，時代力量立法院黨團肯定政府願意扛起責任，不過國軍訓練的落實程度令人憂心，例如單兵戰鬥基本教練沒有落實鑑測，只能淪為背單戰報告詞，鑑測時跟著眾人一起喊、一起動作，獲得退伍後揶揄的話題。

時代力量立法院黨團晚間發布新聞稿說明，針對三軍統帥蔡英文發布義務役役期將恢復至1年，時力黨團肯認政府願意扛起責任、做出重要的政策改善，但是台灣需要的是「戰力強化」，而延長役期僅是戰力強化的其中一環，更重要的是，國軍必須落實有效的訓練配套措施。

時代力量黨團指出，他們曾經多次透過召開記者會、公聽會等方式，要求應該檢討現行義務役役期、啟動軍事訓練改革，進行有效訓練，並且納入女性多元形式的義務參與，以期擴增台灣整體戰力。

時代力量黨團表示，很高興看到政府宣示延長役期，強化軍事訓練，宣示將導入美軍「模組化訓練」政策，期許義務役男能熟悉新式武器運用，而且步槍實彈射擊數全役期不低於800發，還將增加模擬戰場抗壓等訓練。

不過，時代力量黨團說，國軍過去在達成以上目標的路途上屢屢摔跤，以實彈射擊而言，靶場及各演訓場所的量能近年來已經日趨緊繃，近日國軍推行實戰化射擊、提高訓練時數，再加上義務役至少800發的政策，如何迅速解決靶場流路的問題，國防部不能避而不談。

時代力量黨團還說，國軍現有的戰場抗壓館還停留在以BB彈、塑膠假手等基礎器材模擬戰場的窘境，而國軍明知擬真度不足、抗壓館只能淪為遊樂場，卻仍然堅持興建5座同現有等級的抗壓館。

時代力量黨團再指，在現有戰場抗壓系統性能提升案中，國防部號稱將導入VR系統，卻僅提供民間廠商發展VR系統約3%的預算，要求無相關經驗的中科院做出VR系統，其擬真度令人憂心。

另外，時代力量黨團也說，國軍訓練的落實程度令人憂心，例如基礎的入伍訓練裡，長久以來的「單兵戰鬥基本教練」沒有確實落實訓練及鑑測，只能淪為背單戰報告詞，鑑測時跟著眾人一起喊、一起動作，義務役男無法習得單戰技能，僅獲得退伍後揶揄的話題。

時代力量黨團表示，相關問題不勝枚舉，役期延長雖然不須修法，行政院送交立法院的案子也僅是「查照案」，不須經過立法院審查完畢即可生效，然而行政部會必須善盡說明義務，針對兵役延長的配套措施、人民的疑問及疑慮評估需要調整之處。

時代力量黨團強調，立法委員不分黨派，應該對此進行審慎討論與審查，而不應迴避己身的責任及義務，時力黨團肯認政府強化戰力的決心，但是國防部不應迴避許多已知的問題，而是要正視問題、解決問題。