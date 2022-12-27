【重磅快評】義務役練刺針標槍？國防部可以更自我作賤一點

爭議多時的兵役問題，歷經民進黨九合一選舉大敗的衝擊，最後終於還是在民國111年結束前，由蔡總統出面宣布。94年以後出生的役男，義務役將恢復為一年。為了減少外界反彈，原本月薪只有六千五百元，新方案增至每月實領兩萬多元。蔡總統在記者會上坦言，這是一個很難的決定，但她宣稱，沒有受到美方的壓力。

值得一提的是，國防部先前提供的簡報資料，當中提及：役男就職務所需軍事專業，結合現代化科技，學習新型裝備操作，如紅隼火箭彈、刺針飛彈、標槍飛彈、無人機等。

國防部想必是看到俄烏戰爭中，刺針與標槍大顯神威，甚至日前「黨政人士」把遲遲不宣布兵役改革的原因，歸咎於國防部觀念老舊，「學刺槍不如學刺針」；至於紅隼火箭彈，則是民進黨立委王定宇曾經宣稱，只要官兵人手一支，就可以抵抗中共入侵。

問題是，上述說法在軍事專業上，都是百分之百的荒謬：軍隊是一個高度專業分工的體系，每個成員各自有各自的任務，彼此合作發揮功能，而非仰賴單一（或少數）樣樣都會的「超人」。刺針、標槍飛彈，算是極高階的專長，也因為精密昂貴（當然比不上戰車、戰機），配發數量其實不可能高。也由於數量有限，操作者當然是百中挑一，而且必須經過長時間的訓練。即使志願役的士官兵，都只有少數人會被分發到刺針、標槍的單位，遑論只服役一年、實際下部隊擔負任務只有大半年的義務役人員？

至於曾被王定宇委員誇稱，人手一支就能抗中的紅隼，其實就是現役美式M72火箭彈（俗稱六六火箭彈）的強化版本。即使在步兵班當中，也不是每一個士兵都要會用。可能有人認為，何不就讓大家都去學習？在戰場只要撿到別人遺留下的裝備，立刻可以使用，豈不妙哉？

如此說法明顯是毫無成本概念的軍盲，忘記所有武器裝備的學習，都需要金錢與時間，必須通過測考，才算是合格使用者，此後還必須定期鑑測，保證技能沒有生疏。如果真的每人都要接受各種裝備的訓練，想要他們樣樣武器都通，結果是成本爆炸，培養出一群看似什麼都會，其實什麼都不堪用的無效兵力。

當然可以斷言，未來義務役重回軍中，事實上絕對不會有人真正成為刺針、標槍的操作者，甚至紅隼也未必有機會學習到。然而國防部在對外說明時，卻把這些文字納入，顯示的是徹底的媚俗。只要黨政人士或者執政黨立委的發言，即使明知其內容荒謬無可行性，也要跟著捧哏迎合。

軍方的想法應該是，反正口頭上附和一下，實務上還是我行我素，不受影響就好。問題是對於基層的官兵，乃至社會大眾而言，看到的就是國防部完全不珍視自己的專業。

台灣面對的安全局勢嚴峻，但軍方的社會地位，始終不能與之成正比。這當然絕非健康現象，更必然對國家安全造成負面影響。然而現象的造成，國防部自身恐怕也難逃責任：如果自己都不尊重自己，如何期待外界對你有足夠的尊重？