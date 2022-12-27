國防部猛為一年義務役畫訓練大餅 揭仲：鏡花水月大多無法落實

針對國防部在義務役役期延長為一年的規劃方案中，強調義務役役男於服役期間可接受8週的基礎訓練、18週的駐地訓練、7週的專精訓練、13週的兵科基地訓練和6週的聯合演訓；另外強調在一年服役時間內，步槍兵實彈射擊數不低於800發。國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，由於現階段國軍兵科基地訓練與聯合作戰訓練能量早已飽和、新的兵科基地訓練場與三軍聯合作戰訓練場地幾乎無法增加，靶場不足且使用限制多等因素，這些目標恐怕絕大多數無法落實，國防部所畫的訓練大餅多數將成為虛幻的鏡花水月。

揭仲指出，與志願役士兵相較，一年期義務役士兵在基礎訓練與兵科基地訓練的週數基本相同，在專精訓練與聯合作戰訓練部分比較短；但國軍在台灣本島能實施營級步兵單位基地訓練的場地，只有陸軍北測中心(新竹湖口)與南測中心(台南白河)；三軍聯合作戰訓練基地則只有屏東保力山，而這些基地現階段就已經飽和；使多數常備旅的聯兵營每一年半才能實施一次兵科基地訓練，每二年才能實施一次聯合作戰訓練。

揭仲說，在台灣本島兵科訓練基地與三軍聯合作戰訓練基地由於面積需求大，又要跟民宅保持一定的距離以便實施各種武器的實彈射擊，短期內根本無法增加，使常備部隊聯兵營尚且無法每年施訓一次的情況下，這些義務役士兵在一年役期內，恐怕絕大多數根本沒法接受最重要的兵科基地訓練和聯合作戰訓練，使國防部所畫的大餅多數將成為虛幻的鏡花水月。揭仲認為，除非國防部大幅削減常備部隊聯兵營的訓練週數，甚至大幅減少常備部隊聯兵營的數量，但這將直接導致國軍整體戰力的大幅下降，反而得不償失。

在一年役期實彈射擊數不低於800發部分，揭仲說國軍士兵實彈射擊的數量與方式之所以長久無法改善，除了整個流程有待改進外，另一個關鍵的因素就是國軍的靶場數量不僅不足，使用限制又多。就是因為靶場不足，使得國軍要打靶時，多半先要行軍一段距離才能抵達靶場，而每個靶場使用限制又多；例如國軍在楊梅的靶場，每天只有上午10點到12點與下午2點到4點半，僅僅4個半小時可以打靶。揭仲懷疑，在靶場數量不足、使用限制多的情形無法大幅改善前，每人800發的目標對絕大多數義務役役男來說，又是另一個願景雖好卻難以落實的鏡花水月!

揭仲說，更重要的是，在義務役役期2024年開始延長前，國防部只有一年的時間來處理兵科訓練基地不足、靶場不足與靶場使用限制多等困難，根本不可能有多少具體的改善，使國防部的這些規劃絕大多數難以落實。