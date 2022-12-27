國防部：一年役期的義務役男 主要分發守備部隊

蔡總統宣布恢復徵兵制，國防部表示，一年役期的義務役男，主要分發到守備部隊，但「具專業專長義務役，可透過遴選加入」志願役主戰部隊。

本報今年4月即曾報導在俄烏戰爭與兩岸情勢等因素影響下，政府推動恢復一年義務役，國防部研擬讓義務役士兵優先編實至各作戰區新編成的新訓步兵海岸守備旅，成為立即可用兵力，其他部隊仍維持全志願役，代表新政策上路後，國軍採義務役、志願役「編成」、「訓練」雙軌制。

國防部中午由國防部副部長柏鴻輝向民進黨立委進行簡報，國防部表示，國軍將打造主戰、守備、民防、後備的全民國防體系。

國防部表示，主戰部隊任務是負責領土、領海、領空安全，人力組成以志願役人力為主，但「義務役具專業專長，可參加遴選加入」。

而守備部隊，則負責國土守備、支援作戰、重要軍事與民間設施及協力民防工作。人力組成以「義務役人力為主」，並由志願役擔任領導、訓練幹部。

至於民防系統，任務除支援軍事作戰、搶救災害等勤務，確保社會持續運作。人力則由保安警察、地方政府轄屬民防團隊、替代役等組成。

後備部隊，則是負責城鄉守備、支援主戰與守備部隊作戰及災害防救任務，人力則由志願役幹部及編管後備軍人組成。

本報四月曾報導，去年起由陸軍陸續增編5個甲種步兵旅，都是海岸守備旅，由作戰區節制，平時負責新兵訓練、教召動員；當時編成這類型部隊，立意就是要解決滯徵新兵問題，戰時則與常備部隊打擊旅共同構成「拘打配合、灘岸殲敵」的關鍵戰力。其中一○九、一一七旅去年已成軍，今年則將陸續成立一○一旅、一三七旅，一個旅有約四千餘名兵力員額。

據透露，若接訓一年期義務役男，軍方憂心消耗目前募兵多年累積而成的志願役戰力，按國防部初步研討方案，將把未來的一年兵規畫到海岸守備旅服役，成為立即可用兵力，並優先充實重要守備區，如六軍團所轄雙北、桃竹苗防務。