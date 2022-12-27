國防部：軍事訓練役有三大不足 靠一年期義務役改善

蔡總統宣布將恢復一年期義務役，針對目前實施的四個月軍事訓練役，國防部表示，4個月軍事訓練役的不足，包括武器操作不熟稔、部隊實務經驗不足，無法構築有效戰力。

國防部中午由國防部副部長柏鴻輝向民進黨立委進行簡報。內容披露上情。

針對112年4個月軍事訓練役強化訓練要項，國防部表示，軍事訓練役週期區分「入伍訓練」及「部隊」兩階段。自112年起4個月軍事訓練役入伍訓練，仍持增加實彈射擊發數有86發增加至404發，以強化射擊技能。期末測驗實施三天兩夜宿營及行軍以強化戰鬥能力。

而在11週的部隊訓練部分，則以季為單位，採漸進加強訓練強度，實彈射擊發數有原113發增加至183發，並強化民防任務與災害防救訓練。

但國防部說，受限於訓練時間僅11週，仍無法使役男具備有效因現代戰場的能力，必須強化精進。

國防部表示，未來一年期的義務役，112年12月公告期滿1年後，將自113年1月1日起施行，開始徵集94年次1月1日後出生役男。訓練期間將熟練操作新式武器，可讓敵人不敢輕啟戰場，累積完整實務經驗，可提升整體戰力，讓士兵成為合格戰鬥兵。