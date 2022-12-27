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義務役期延長一年 總統：沒有美方壓力

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
蔡英文總統今下午主持「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會。記者杜建重／攝影
蔡英文總統今下午主持「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會。記者杜建重／攝影

蔡英文總統今拍板義務役延長為一年，今下午在總統府舉行記者會接受媒體提問。對於兵役延長是否是受到美方壓力，蔡總統回應表示「我明確告訴你，沒有美方壓力，」在她的任期內，（義務役期延長）是一件非常重要的事，希望在她的任期結束前，整個國家戰力和兵力結構都能做適當調整，讓國家整體國防能量能更大。

時隔745天，蔡總統今下午主持「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，首度接受媒體聯訪，回應時事議題。

媒體詢問，義務役期延長討論兩年，為何選在這個時間點公布，是否擔心明年要選舉會受影響？

蔡總統表示，今天所提出的方案是從2020年就開始的專案，主要由國安會與國防部共同作業，由她主持，全面檢討國家的戰力及現在面臨的情勢以及未來可能的作戰型態。因為大家已討論相當一段時期，覺得在這個時間點應該把方案拿出來，跟社會大眾討論，同時要進行下一階段準備與落實工作。

蔡總統表示，這對她來說確實是很困難決定，「作為三軍統帥，作為總統，我有我的責任，」必須把國家國防盡其可能提升戰力，讓國防量能做到最好最大。

記者會 國安會 蔡英文 兵役

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