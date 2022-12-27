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讓義務役男年資與勞工退休制度銜接 國防部：相關部會將研議修法

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統宣布義務役期延長為一年。記者杜建重／攝影
蔡總統宣布義務役期延長為一年。記者杜建重／攝影

國防部今天表示，未來一年期的義務役男，政府相關部會將研議修法，以義務役役男視同由政府雇用的概念，使其年資亦得與勞工退休制度銜接。

國防部中午由國防部副部長柏鴻輝向民進黨立委進行簡報，就強化義務役訓練是提升戰力關鍵，將透過部隊遴選分發及精實訓練內涵，奠定防衛戰力基礎等節進行說明。

針對役男結合專長分發無縫接軌職場，役男分發與運用上，國防部向立委表示，一般專長役男可依志趣自選或戶籍地分發至守備部隊或主戰部隊；有民間特殊專長者，則可至專業部隊發揮所長，退伍後快速與民間職場接軌。

國防部表示，政府相關部會將研議修法，以義務役役男視同由政府雇用的概念，使其年資亦得與勞工退休制度銜接，並由國防部負擔雇主提撥責任。因此在役期調整實施後，役男為國家服務期間將成為個人職涯的一部分，無縫接軌，同時累積其職涯退休所得。

役男 國防部 職涯 民進黨

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