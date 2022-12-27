拍板義務役延長為一年 蔡總統：是無比困難的決定 無可迴避

蔡英文總統今早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。蔡總統下午在總統府親自舉行記者會表示，調整兵役政策是一個無比困難的決定，但身為總統、三軍統帥，確保國家利益、確保世世代代能永續民主生活，是總統的責任。未來民國94年次役男將改回服役一年，待遇調整為月薪約2萬元。

蔡總統說，在上周末聖誕佳節準備迎向跨年之際，在歐洲的烏克蘭戰爭超過300天還沒有停止，但烏克蘭沒有倒下，烏克蘭人守護家園的意志感動很多人，在亞洲中國擴張也持續，影響台灣關係，尤其軍演之後，威逼情勢也更加明顯，區域間主要國家美國等，也逐步調整戰略跟軍事量能，沒有人要戰爭，台灣政府跟人民也是，但和平不會從天而降，如同邱吉爾所說，屈辱過後，還是得面對戰爭。

蔡總統指出，備戰才能避戰，能戰才能止戰；越是做好準備，對岸冒進的機率就越小；越是團結，台灣就越安全。經調整後的兵役政策，已全盤檢視國家防衛戰力，未來將區分為主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統四大區塊。

蔡總統表示，有人會擔心這一年，會不會變成過去的一年訓練，浪費時間，關於這點已經指示國安會、國防部作出調整，未來將增加訓練量能，質、量都會提升。例如，刺槍術訓練會提升為近戰格鬥訓練，依據任務需求，也會增加刺針飛彈、紅隼飛彈、無人機等，希望新制下，當兵這一年不是浪費一年，而是成為更成熟的人，能守護自己的家鄉、能守護自己所愛的人。此外，也要提升義務役男薪資，接近基本工資。

蔡總統說，相信絕大多數的國人都有顆愛國的心，只要台灣夠強，就會是全球民主自由的主場，青年就不用上戰場。台灣要告訴國際社會，在戰爭和和平之間，台灣堅持和平，只要展現守護家園捍衛民主的決心，相信將會迎來全世界民主自由的勝利。