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恢復徵兵…義務役男就學、入職受影響？ 國防部：將與大專院校溝通

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天中午向民進黨立委遊說表示，未來將讓義務役男在軍中學習操作如紅隼火箭彈、刺針、標槍飛彈及無人機等先進裝備。圖／取自中華民國海軍陸戰隊臉書粉專
國防部今天中午向民進黨立委遊說表示，未來將讓義務役男在軍中學習操作如紅隼火箭彈、刺針、標槍飛彈及無人機等先進裝備。圖／取自中華民國海軍陸戰隊臉書粉專

蔡總統正親自宣布恢復徵兵，延長兵役至一年。國防部今天中午向民進黨立委遊說表示，未來將讓義務役男在軍中學習操作如紅隼火箭彈、刺針、標槍飛彈及無人機等先進裝備，也將與大專院校溝通，就修業方式等提供必要彈性，讓役男不因服役而延遲就學或進入職場。如提供彈性修業制度，讓役男可在大學四年期間選擇時完成服役與學業。

國防部中午由國防部副部長柏鴻輝向民進黨立委進行簡報，就強化義務役訓練是提升戰力關鍵，將透過部隊遴選分發及精實訓練內涵，奠定防衛戰力基礎等節進行說明。

國防部表示，將以實戰為核心，訓練包括近戰格鬥、各種姿勢實彈射擊、戰災、天災搶救等；入伍訓練從5週提升到8週，包括健康管理、運動科駐地、專精、兵科學、實戰求生、戰基地、聯合演訓、戰術行軍等；部隊訓練則從8週提升到44週，包括駐地、專精、兵科基地與聯合演訓。

國防部說，役男就職務所需軍事專業，結合現代化科技，學習新型裝備操作，如紅隼火箭彈、刺針、標槍飛彈及無人機等，並將運用各式訓練模擬器、雷射接戰系統等，實施多元模組化訓練，提升整體訓練效益。國防部甚至向立委出示雙聯裝剌針飛彈發射的圖片。

預期目標是要能兼顧役男生活學業與工作照顧。國防部說，要創造多重效益、兼顧經濟所需；未來提供修業彈性，兼顧學業；研服役累積退休所得，強化保障。

此外，要服役貢獻所長退伍與職場接軌。將民間專業貢獻部隊實務；軍民職涯無縫接軌。還要強化社會持續運作韌性。

而在軍事目標上，要提升全民防衛作戰能量。義務役可充實部隊戰力；提升立即作戰能力與動員能量。堅實部隊訓練，提升部隊戰力：經過完整訓練，成為合格戰鬥兵；依需求與屬性，操作新式武器裝備。要配合地方政府實施任務訓練，強化民防職能，成為成熟戰力。

而在薪資上，義務役薪資調整，以二等兵為例，4個月軍事訓練為6510元，一年期義務役薪額為1萬0130元，若有專業加給加上1萬0190元，可達2萬零320元。而政府將負擔軍人保險1240元、全民健康保險1839元、主副食費908元，合計5987元。

國防部表示，未來將與大專院校溝通，就修業方式等提供必要彈性，讓役男不因服役而延遲就學或進入職場。如提供彈性修業制度，讓役男可在大學四年期間選擇時完成服役與學業。

國防部 役男 民進黨 薪資

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