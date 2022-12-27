總統邀執政黨立委討論兵役延長 陳明文這理由未到場

蔡英文總統今天上午主持國安高層會議討論兵役延長方案，中午邀集執政黨立委討論，與會立委轉述，義務役未來改為1年，從後年1月1日起施行，徵集94年次1月1日以後出生役男。與會立委轉述，會議過程大多數委員詢問新方案如何運作，並建議要強化完備的論述，強化社會溝通讓人民認同。值得關注的是，民進黨英系立委陳明文並未到場，致電陳明文詢問，陳明文助理僅表示委員另有行程。

與會立委轉述，會中報告兵役延長為一年，義務役薪資從現行每月6510元，未來將依勤務性質給予專業加給；以二兵為例，實領薪資為新台幣2萬320元。另外，新兵訓練比照志願役，從原本5周增至8周，射擊從過去的臥姿，進行立、跪、臥三種射擊姿勢、共160發；部隊訓練則從8周提升至44周，將學習操作標槍飛彈、刺針飛彈、無人機等武器。

據悉，報告提到，未來將分為駐地訓練、專精訓練、基地訓練、聯合演訓等階段，依照不同兵科進階訓練，並實施綜合專業訓練，使其具備作戰與聯合演習能力，並參與漢光、民安等演習，落實執行作戰計畫演練。

另外，為讓役男不因服役而延遲就學或進入職場，未來將與大專院校溝通，提供必要彈性修業方式，讓役男可以在大學4年期間，選擇同時完成服役與學業。

據了解，民進黨立委幾乎都到場，值得關注的是，陳明文未到場，蔡易餘、王美惠提前離場，三名立委助理都解釋，委員地方另有行程，不過，蔡易餘、王美惠都透過臉書主張，義務役男每月薪資應高於基本工資。