義務役延長 賴清德支持：國家放前面 才會贏得人民信任

蔡英文總統今早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。根據規畫，未來義務役男薪資，將從目前的月薪6510元提高至20320元。內容也指出，民國111年12月公告方案之後，112年公告滿一年，113年1月1日開始實施，也就是民國94年1月1日以後出生的役男，將依規定入伍。

今天中午蔡總統邀請民進黨立委到台北賓館便當會，說明義務役新方案，副總統賴清德也出席。據與會立委轉述，賴清德當場表達支持，他也提到，「很多人問，會不會影響選舉，但唯有把國家利益放在前面的民進黨，才會贏得人民信任。」

許多人猜測賴清德未來將面臨2024年總統大選，對義務役延長的態度到底是什麼，但據了解，賴清德曾經在內部會議一再重申，「不用考量選舉，為了國家好的事情就該去做。」