快訊

日本宣布：12/30日起 全部大陸入境客皆須進行新冠篩檢

疫情升溫 相隔月餘再破兩萬人！本土今增2萬4427例

一夜回到解放前？大陸「全面放開」 極端解封的疫情錯亂

義務役延長 賴清德支持：國家放前面 才會贏得人民信任

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德。記者黃仲裕／攝影
副總統賴清德。記者黃仲裕／攝影

蔡英文總統今早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。根據規畫，未來義務役男薪資，將從目前的月薪6510元提高至20320元。內容也指出，民國111年12月公告方案之後，112年公告滿一年，113年1月1日開始實施，也就是民國94年1月1日以後出生的役男，將依規定入伍。

今天中午蔡總統邀請民進黨立委到台北賓館便當會，說明義務役新方案，副總統賴清德也出席。據與會立委轉述，賴清德當場表達支持，他也提到，「很多人問，會不會影響選舉，但唯有把國家利益放在前面的民進黨，才會贏得人民信任。」

許多人猜測賴清德未來將面臨2024年總統大選，對義務役延長的態度到底是什麼，但據了解，賴清德曾經在內部會議一再重申，「不用考量選舉，為了國家好的事情就該去做。」

賴清德 民進黨

延伸閱讀

沈富雄籲賴清德辭副總統改當閣揆 提8點建議救綠營：保證有效

嘉縣綠營英系、黃家班選舉分道揚鑣 選後共同挺賴清德選黨主席

出席2022聖誕嘉年華 賴清德感謝小朋友滿滿祝福

賴清德提「和平保台」論述 侯友宜強調保家衛國是職責

相關新聞

兵役新方案出爐！民國94年次役男須服役一年、月薪2萬

蔡英文總統今早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。根據規畫，未來義務役男薪資，將從目前的月薪65...

兵役拍板延長一年 綠委建議月薪應高於基本工資

蔡英文總統今早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，未來義務役男薪資，將從目前的月薪6510元提高至20320元。...

義務役將延長？王鴻薇籲政府勿將責任推給年輕役男

蔡英文總統今天將針對兵役延長親自舉行記者會；國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今天說，蔡總統應該充分對外界說明未來役男會受...

義務役延長 賴清德支持：國家放前面 才會贏得人民信任

蔡英文總統今早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。根據規畫，未來義務役男薪資，將從目前的月薪65...

陳椒華指兵役延長軍冤卻不斷 民團要求籌設軍冤委員會

時代力量立委陳椒華今天表示，蔡英文總統今天將公布義務役延長方案，但是軍中霸凌造成自傷事件不斷，呼籲國防部規畫籌設軍冤委員...

兵役延長還拖在野黨背書 馬文君：裝睡的人叫不醒

蔡英文總統將召開國安會討論役期延長1年案，立法院民進黨團擬將役期延長1年案，由「查照案」改為「審查案」，讓在野黨一起承擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。